Dopo il giovedì nero Borse europee in recupero

Ripartono col piede giusto le Borse europee dopo un giovedì da dimenticare.

Nella giornata di ieri avevano chiuso in deciso ribasso, intimorite dalle tensioni geopolitiche e preoccupate per un nuovo possibile rialzo dei tassi. Londra ha lasciato sul terreno l'1,77%, Francoforte l'1,7% entrambe ai minimi dell'ultimo anno, Parigi l'1,53%, Madrid l'1,9%, Zurigo ha chiuso lo -0,92%.

Ma la maglia nera se l’è aggiudicata purtroppo Milano con un calo del 2,4% a 20.352 punti, ai minimi dal novembre 2020. Il Ftse Mib ha perso il 2,4% a 20.352 punti, con le vendite che si sono concentrate su Stm (-5,4%), Stellantis (-4,8%), Prysmian (-4,6%), Pirelli (-4,4%), Nexi (-4%) e Tim (-3,7%), di fronte al rischio crescente di recessione. Male anche la banche con Bper (-2,8%), Unicredit (-2,7%), Intesa (-2,6%) mentre Mps è crollata (-13,5%) sui timori per una difficile ricapitalizzazione.

Oggi la situazione, almeno a inizio giornata, appare in miglioramento nonostante un contesto ancora di elevata tensione: mentre l’Europa affronta i contrasti sul price cap sul gas e la scoperta relativa alla quarta falla al gasdotto Nord Stream, gli investitori attendono nel pomeriggio il dato americano sull'inflazione Pce per il mese di agosto, parametro decisivo per le prossime mosse della Federal Reserve.

Gli indici intanto provano a risalire: Milano ha segnato un progresso di oltre l'1%, lo spread si attesta a 240 punti, mentre il rendimento dei Btp a dieci anni sale al 4,65%.

Le Borse europee tentano il recupero: questa mattina Francoforte sale dello 0,69%, Parigi dello 0,68%, Madrid dello 0,56% e Amsterdam dello 0,45%.