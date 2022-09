Etica sgr: con “Etica Obiettivo Sociale” più dignità al lavoro

Etica Sgr annuncia il lancio di “Etica Obiettivo Sociale”, un fondo bilanciato obbligazionario (investimento massimo in azioni fino al 45% del portafoglio) che investe in titoli emessi da imprese e Stati caratterizzati da un elevato profilo di responsabilità sociale e ambientale, con un particolare focus sulle tematiche legate alla dignità nel lavoro, i diritti umani e dei lavoratori, la coesione e la giustizia sociale.

Il fondo è disponibile nella classe R (ad accumulazione dei proventi), nella classe RD (a distribuzione dei proventi) e nella classe I (per investitori istituzionali).

Etica Obiettivo Sociale:

• diversifica l’investimento bilanciando le opportunità dei mercati azionari internazionali con una solida base obbligazionaria, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (Esg). Investe inoltre, in via residuale (fino a un massimo del 5% del portafoglio), in fondi di investimento alternativi (Fia) , al fine di caratterizzare ulteriormente la valenza sociale del fondo, grazie alla selezione di specifici strumenti finanziari dediti al supporto di questi temi;

• grazie alla metodologia proprietaria Esg EticApproach® (marchio registrato di Etica Sgr), il fondo si caratterizza per una rigorosa selezione di imprese e Stati con un elevato profilo di responsabilità sociale e particolarmente attenti agli aspetti riguardanti le tematiche sociali legate al lavoro, alla società e al governo, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente e la buona governance aziendale;

• si pone l’obiettivo di creare per i risparmiatori potenziali opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio e di rendimento che corrisponde a 4 (in una scala che va da 1 a 7) , puntando all’economia reale e premiando imprese e Stati che adottano pratiche sostenibili e responsabili;

• può contare su un controllo dei rischi potenziato, grazie all’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista Esg e reputazionale;

• non prevede commissioni di ingresso, performance, switch o uscita.

“Con i nostri fondi etici intendiamo proporre un modo diverso di interpretare la finanza, ponendoci l’obiettivo di creare valore economico e, nello stesso tempo, impatti positivi per l’ambiente e il sociale” dichiara Luca Mattiazzi, direttore generale di Etica Sgr. “Etica Obiettivo Sociale vuole essere una soluzione di investimento trasparente, efficiente e proiettata al futuro, capace di coniugare la ricerca di rendimento dei risparmiatori con la responsabilità nei confronti della comunità, dei diritti umani, dei lavoratori e dell’ambiente, abbracciando gli interessi che riguardano tutti. Questa è la mission della finanza etica: mettere al centro dell’attività economica e finanziaria l’umanità e il Pianeta che la ospita”.