Idealista: in Italia solo il 6% degli annunci riguarda case senza barriere architettoniche

In occasione della XX edizione del Fiaba Day, Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in programma domenica 2 ottobre a Roma, idealista, portale immobiliare media partner dell’evento, traccia un quadro delle case accessibili in Italia.

Secondo l’analisi, attualmente sul portale si contano più di 35.000 case accessibili, circa il 6% degli annunci totali. La provincia di Roma è quella con il maggior numero di immobili privi di barriere architettoniche (4.019), seguita da Milano (3.382) e Padova (1.303).

Per quanto riguarda i principali mercati italiani, le città che offrono un’offerta più ampia sono: Torino (1.047), Venezia (982), Firenze (967), Napoli (764), Genova (621) e Bologna (603). Minore quantità di stock accessibile al sud con Palermo (441), Bari (432) e Catania (398). Le province meno accessibili risultano essere Enna con sole 20 case, Vibo Valentia (26) e Vercelli (27).

Per aiutare chi cerca un immobile privo di barriere architettoniche e adatto ad ospitare persone con disabilità o ridotta mobilità, il portale idealista, per primo in Italia, ha aggiunto il filtro di ricerca “casa accessibile”. Per attivare questa funzionalità basta inserire la spunta “casa accessibile” nelle ricerche: in questo modo verranno filtrati solo quegli edifici privi di barriere architettoniche e adatti a persone con disabilità o con mobilità ridotta.

Secondo Vincenzo De Tommaso, portavoce di idealista, “la nostra impresa è impegnata in prima linea per abbattere tutti i tipi di barriere, ideologiche e fisiche. La partecipazione come media partner alla XXesima edizione del FiabaDay, oltre a essere in linea con i nostri valori di responsabilità e inclusione, ha il senso di dare ulteriore rilevanza a un’iniziativa indispensabile per informare sul tema dell’accessibilità di spazi e servizi per le persone con disabilità o a ridotta mobilità. Inoltre, è un modo per testimoniare il nostro impegno nel campo dell’innovazione dei servizi di ricerca immobiliare per far sì che sempre più persone possano beneficiare della migliore tecnologia per trovare casa”.