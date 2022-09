Il fascino senza tempo dell’oro: cosa sapere prima di investire

Il ruolo che il metallo giallo nel sistema economico è riassunta bene da Peter Bernstein nel suo libro The Power of Gold: "L'oro è da sempre uno standard di valore. Dalla cosiddetta regola d'oro all'oro olimpico, ha avuto una influenza nella storia umana molto più di qualsiasi altra sostanza".

A partire dagli anni Settanta ha perso il suo ruolo monetario principale, quando il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, sospese la possibilità di convertire i dollari americani in oro. Tuttavia, anche con il venire meno del suo uso come mezzo di scambio, ha mantenuto il suo status di riserva di valore. Di conseguenza, l'esposizione all'oro è ancora considerata da molti investitori come una parte fondamentale di un portafoglio diversificato. Annacarla Dellepiane, head of sales Italy di HANetf, spiega a Investiremag.it perché l’appeal dell’oro continua a essere indiscusso e quali implicazioni comporta per gli investimenti.

“L'oro è favorito per la sua relativa scarsità e per la capacità di conservare il suo valore nel tempo. Inoltre, è storicamente correlato negativamente alle azioni, con il prezzo del metallo che tende ad aumentare in periodi di sentiment negativo. Per questo motivo l'oro è considerato da molti investitori sia come riserva di valore e sia come mezzo per diversificare. Secondo un report di Ubs del 2020, in media, i family office detengono il 3% degli asset in oro e il 49% di essi intende aumentare le proprie partecipazioni in questa allocazione.

L'oro ha chiuso il primo semestre de 2022 in rialzo dello 0,6%, chiudendo a 1.817 Usd/oncia. A inizio anno, con lo scoppio della guerra in Ucraina, il prezzo dell’oro era inizialmente aumentato, infatti gli investitori hanno cercato una copertura di alta qualità nel mezzo della grande incertezza geopolitica. A metà maggio, il prezzo dell'oro si è stabilizzato in risposta al tiro alla fune tra l'aumento dei tassi di interesse e il prolungarsi del conflitto in Ucraina e dai suoi potenziali effetti a catena sulla crescita globale.

Goldman Sachs ha espresso una visione ottimistica per il metallo prezioso e ha previsto una buona chiusura dell'anno per cui il metallo giallo aumenterà fortemente il suo valore, arrivando a 2,500 dollari a fine 2022 .

Ma nonostante l'oro rimanga popolare tra gli investitori, molti di questi sono sempre più preoccupati dell'impatto ambientale dei loro portafogli. Secondo un report di Bloomberg Intelligence, gli asset Esg entro il 2025 sono destinati a superare i 50 trilioni di dollari, rappresentando più di un terzo dei 140,5 trilioni di dollari previsti per gli asset globali in gestione.

L’impatto ambientale dell’oro

Questo rappresenta una potenziale contraddizione per gli investitori che vogliono l'oro in quanto è un elemento fondamentale per diversificare, ma allo stesso tempo vogliono ridurre i danni ambientali e sociali causati dagli asset presenti nei loro portafoglio. Il processo di mining e di estrazione dell'oro è visto come un aspetto potenzialmente sfavorevole dal punto di vista sostenibile. Per questo motivo, sono stati fatti diversi tentativi per rendere l'oro più “green”.

Una soluzione è quella di aumentare il ruolo dell'oro riciclato nei portafogli degli investitori. Molti investitori ottengono un'esposizione fisica al prezzo spot dell'oro attraverso gli Exchange Traded Commodities (Etc) che sono sostenuti da lingotti d'oro fisici tenuti in custodia in caveau. Se una parte di questi lingotti fosse costituito da oro riciclato anziché estratto, l'impatto ambientale della detenzione di oro sarebbe potenzialmente ridotto.

Tutte le nostre attività economiche hanno un impatto sull'ambiente. Tuttavia, alcune causano più danni di altre. Solitamente, l'estrazione mineraria è considerata un'attività a maggiore impatto ambientale. Quando si tratta di oro, il processo di mining comporta lo spostamento di enormi volumi di materiale naturale. Questo può causare danni agli ecosistemi locali. Anche la quantità di pietra che deve essere lavorata per ottenere un chilogrammo è in aumento. Ciò è dovuto al fatto che il rapporto tra oro e pietra diminuisce, man mano che le miniere d'oro accessibili si esauriscono.

Il processo di estrazione dell'oro è anche ad alta intensità energetica. L'estrazione e la frantumazione del minerale richiedono quasi 90.000 KJ per ogni grammo di oro prodotto. Ciò equivale a circa un giorno di elettricità utilizzata per una casa media americana.

Accesso all’oro riciclato

Un modo per gli investitori per risolvere questo problema è di investire in oro riciclato. L’oro riciclato produce il 90% di carbonio in meno rispetto all’oro estratto.

Proprio per questa ragione, al di fuori del mercato finanziario, l’oro riciclato sta diventando incredibilmente apprezzato. Secondo il World Gold Council, l'oro riciclato rappresentava il 28% della fornitura globale di oro totale, pari a 4.633 tonnellate nel 2020; Il 90 percento di quell'oro riciclato proviene da gioielli scartati e il resto da una montagna crescente di rifiuti elettronici come cellulari e laptop. Infatti, il numero crescente di telefoni dismessi e di rifiuti elettrici a livello globale ha spinto alcuni grandi produttori di hardware a optare per l’oro riciclato. Per esempio, Apple ora usa il 100% di oro riciclato per la placcatura della scheda madre e per i fili della fotocamera anteriore e di quelle posteriori. Un altro esempio è Dell, che afferma che già nel 2018 è diventato il primo produttore di personal computer a utilizzare l'oro riciclato dai rifiuti elettronici nei suoi prodotti, stima che il processo a circuito chiuso può ridurre i danni ambientali di 99% ed evitare 1,6 milioni di dollari di costi di capitale naturale per chilogrammo elaborato rispetto all'estrazione dell'oro.

Grazie agli sforzi del The Royal Mint Physical Gold Etc (RMAU), l’oro riciclato potrebbe iniziare ad avere un ruolo maggiore nei portafogli degli investitori. Il Royal Mint recentemente ha definito i suoi obiettivi per aumentare l’uso di oro riciclato sulla base di importanti sforzi, in particolare una porzione dell’ Etc sarà sostenuto da lingotti di oro composti per il 100% di oro riciclato. The Royal Mint ha un ampio ventaglio di attività di business di monete e lingotti detenuti fisicamente dai quali può attingere per ottenere oro riciclato.

La migliore categoria di minatori d’oro

Certamente, per quanto l’oro riciclato possa essere preferibile, la realtà è che potremmo ancora aver bisogno di estrarne tanto dal terreno per soddisfare la domanda. Come nota il World Gold Council, affianco ai suoi più consolidati usi nei sistemi elettronici, nell’odontoiatria e nell’ingegneria, le caratteristiche uniche dell’oro fanno sì che venga sempre di più usato come base di nuove tecniche e tecnologie nel settore dell’healthcare, nella scienza ambientale e nei rivestimenti avanzati.

L'oro puro è ottenuto attraverso pratiche minerarie spesso dannose che hanno un impatto negativo sulle comunità in cui si svolge l'estrazione, lasciando distruzione e inquinamento nella sua scia.

In aggiunta a questo, le miniere non etiche non sono rare, e vedono l’impiego di pratiche di lavoro non sicure o sfruttano il lavoro minorile. Ma se l’estrazione dell’oro è destinata a continuare, ciò rappresenta un’altra potenziale opzione per gli investitori attenti alla sostenibilità: supportare i minatori di oro con le migliori e più sostenibili pratiche”.