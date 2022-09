Inflazione Usa, indice Pce oltre le attese

Secondo quanto comunicato dal Bureau of Economic Analysis (Bea), in agosto è salito il Pce Price Index (personal consumption expenditure), spesa per consumi personali, il parametro che la banca centrale Usa, al momento guidata da Jerome Powell, monitora attentamente per orientare le proprie decisioni di politica monetaria.

L’indice è cresciuto del 6,2% annuo contro il 6,4% della lettura finale di luglio (6,8% in giugno) e il 6,6% stimato dagli economisti.

Il Core Pce Price Index (al netto di alimentari ed energia) è invece cresciuto del 4,9% annuo, contro il 4,7% di luglio (4,8% in giugno) e delle attese degli economisti. L'incremento dell'indice core è stato dello 0,6% contro lo 0,1% di luglio (0,6% era stata anche la lettura relativa a giugno) e lo 0,5% del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal.

Gli indici azionari Usa peggiorano e si riaccendono i timori di nuovi rialzi dei tassi di almeno 75 punti base da parte della Federal Reserve.