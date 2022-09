Unit linked, nuova consultazione sulle regole Ivass

Proseguono i lavori e il confronto tra gli addetti per venire a capo della nuova disciplina che investe le polizze unit linked.

Lo “Schema di regolamento Ivass recante disposizioni in materia di contratti unit linked”, che aveva fissato nuove disposizioni sulle disciplina di queste polizze, sarà di nuovo al centro di consultazioni.

L’intento dell’Authority era stato quello di riscrivere la normativa alla luce di quanto previsto nelle direttive entrate in vigore dal 2002 a oggi: Solvency II per quanto riguarda i requisiti di capitale e la Idd sulla distribuzione. L’obiettivo, in ultima sintesi, è quello di equiparare le unit linked agli investimenti in fondi comuni utilizzando come matrice il regolamento di Banca d’Italia in modo tale che gli assicurati comprino un prodotto con un profilo di rischio non più elevato rispetto a un Oicvm destinato alla clientela non professionale.

Secondo quanto anticipato da Plus del Sole24Ore, la bozza, diffusa in pubblica consultazione ormai sei mesi fa (era l’11 marzo 2022) sarà oggetto di una revisione, per poi essere rimessa nuovamente in consultazione.

Le osservazioni inviate all’Ivass fino al 9 giugno 2022 non erano state recepite nel nuovo testo. A inviare le proposte di modifica oltre ad Ania, l’associazione delle compagnie assicurative, erano state, tra gli altri, anche Aipb (associazione italiana private banking) e Assogestioni.

Il prossimo 4 ottobre l’Authority assicurativa dovrebbe quindi tornare a confrontarsi sul tema con l’associazione di categoria e i rappresentanti delle compagnie.

I punti controversi, come riporta Plus del Sole24Ore, e come confermano gli addetti ai lavori, sono diversi:

- le coperture demografiche, con l’obbligo di inserire rilevanti garanzie in caso di decesso (un onere economico che potrebbe salire eccessivamente per il target di clientela over 60 che di solito usa queste polizze per la pianificazione successoria).

- l’estensione delle regole anche ai prodotti finanziari di compagnie dell’Unione Europea operanti in Italia in stabilimento o in libertà di prestazione dei servizi (classicamente irlandesi o lussemburghesi) che finora fanno riferimento alle normative dei rispettivi Paesi (principio home country control).

La bozza contestata ha abolito il limite del 5% agli investimenti in titoli privi di rating (con la fissazione di limiti per uno stesso emittente) e prevede la possibilità di aumentare gli investimenti verso le Pmi italiane.