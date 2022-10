Credit Suisse: quando i social picchiano duro, la Borsa risponde

Dopo un lungo week end di tensioni, segnato dalle voci di un possibile crac in stile Lehman Brothers circolate su Twitter e Reddit, Credit Suisse ha iniziato la settimana con un brusco risveglio.

Le azioni della banca svizzera hanno aperto la seduta in calo del 10% rispetto alla chiusura di venerdì 30 settembre.

A determinare la pioggia di vendite sono stati una serie di fattori collegati tra loro: dalla situazione macroeconomica ad errori veri e propri in cui la banca è stata coinvolta nel corso degli ultimi anni, culminati nelle perdite generate dal collasso dell’hedge fund Archegos, fino all’inevitabile calo di fiducia degli investitori.

Dopo che gli spread Credit default swap (Cds) sono cresciuti vertiginosamente venerdì, toccando quota 255 punti, contro i 55 di inizio anno, l’amministratore delegato Ulrich Körner aveva infatti provato a rassicurare i propri clienti in una nota visionata da Reuters, specificando che il gruppo svizzero ha “capitale e liquidità in abbondanza”, fermo restando l’ammissione di una “fase critica”.

Entrato in carica lo scorso luglio dopo le dimissioni di Thomas Gottstein, rimasto in carica due anni, Körner però non è riuscito a rassicurare i propri grandi investitori.

Le voci di un crollo imminente della banca, che girano ormai da diverso tempo, a quel punto si sarebbero rafforzate sui social sull’onda anche di risultati deludenti.

La banca ha infatti chiuso il secondo trimestre del 2022 con una perdita netta di 1,59 miliardi di franchi e gli analisti ritengono che la banca abbia bisogno di un aumento di capitale di almeno 4 miliardi di euro per rafforzarsi (circostanza finora sempre smentita da Credit Suisse).

La tensione resta alta e c’è grande attesa per il 27 ottobre, data in cui Körner dovrà presentare i risultati della revisione strategica che sta conducendo sulla banca e le misure necessarie a mettere in sicurezza il colosso elvetico. Da questa operazione sono attese dismissioni di asset e attività con il conseguente possibile taglio di oltre 3 mila posti di lavoro a Zurigo.