Etica, norme e tecnologia: Candriam fa il punto sul riconoscimento facciale

Candriam, gestore globale specializzato negli investimenti sostenibili, a un anno dal lancio della sua iniziativa sulla tecnologia di riconoscimento facciale (Frt), ha pubblicato un aggiornamento relativo all’attività di engagement intrapresa per affrontare i rischi per i diritti umani posti da questa tecnologia.

L’asset manager, insieme ad altri 20 investitori, tra cui Aviva Investors, Domini Impact Investments LLC e Robeco, ha condotto un’indagine su 15 aziende coinvolte nell’Frt per capire come queste valutano, gestiscono e mitigano i rischi legati ai diritti umani. I risultati evidenziano che solo 4 aziende su 15 includono l’Frt nelle loro politiche sui diritti umani.

L’iniziativa esorta inoltre le aziende a sospendere la vendita di tecnologie di riconoscimento facciale alle forze dell’ordine fino a quando non verrà introdotta una regolamentazione adeguata.

Il rapporto ha inoltre evidenziato quattro aree principali di criticità: il potenziale rischio di bias razziale e di genere, la precisione della tecnologia, i problemi di privacy e l’uso improprio dell’Frt.

In questo momento, secondo le conclusioni a cui giunge il report, regolamentazione e tecnologia non stanno andando di pari passo.

Secondo Candriam quindi si rivela cruciale che le aziende vadano al di là dei requisiti legali e si concentrino su ciò che è etico. Le aziende dovrebbero disporre di una governance specifica per i rischi legati ai diritti umani e dovrebbero pubblicare una policy dettagliata in materia di diritti umani, con riferimenti alle modalità di utilizzo dell’AI e dell’Frt.

La tecnologia che abilita una categorizzazione introduce infatti troppe potenziali discriminazioni e violazioni dei diritti umani e dovrebbe essere evitata a tutti i costi. Le aziende sono quindi invitate a evitare la vendita di queste tecnologie alle forze dell’ordine fino a quando non verrà introdotta una regolamentazione adeguata.

L’Frt dovrebbe infatti, secondo l'analisi di Candriam, limitarsi a fornire supporto all’attività umana di identificazione e autenticazione perché la supervisione e il monitoraggio umano sono essenziali.

Tre aziende che si sono distinte per i loro sforzi nel mitigare i rischi per i diritti umani dell’uso dell’AI e dell’Frt, il report segnala Microsoft, Motorola Solutions e Thales.

Questo aggiornamento sui risultati dell’attività di engagement sulle tecnologie di riconoscimento facciale fa seguito alla campagna lanciata da Candriam a marzo 2021 e alla firma dell’Investor Statement sul riconoscimento facciale da parte di 55 investitori globali a giugno del 2021. Come integrazione dell'attività di diffusione del report, Candriam si prepara a dialogare con le aziende su come implementare le best practice suggerite nelle rispettive attività. I risultati di questa seconda fase dell’iniziativa di engagement dovrebbero essere poi resi noti nel 2023.

Benjamin Chekroun, analista su proxy voting ed engagement di Candriam, ha dichiarato: “La velocità con cui si evolve la tecnologia di riconoscimento facciale e il ritardo nella relativa regolamentazione rendono necessarie una maggiore sorveglianza e comprensione da parte delle aziende coinvolte in questo settore per garantire la tutela dei diritti umani. In qualità di investitori responsabili nel settore tecnologico, abbiamo un ruolo importante da svolgere nell’incoraggiare le società in cui investiamo a identificare, gestire e mitigare i rischi per i diritti umani nell’uso dell’AI e dell’Frt. Ci auguriamo che il nostro report e i suoi risultati spingano le aziende ad adottare una due diligence e a monitorare il rispetto dei diritti umani, inducendole a esaminare queste problematiche, a prenderne atto e ad affrontare i rischi posti dall’Frt”.