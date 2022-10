Intermonte, Alberti entra come co-responsabile della divisione digitale & advisory

Intermonte, l’investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano, annuncia l’ingresso di Stefano Alberti in qualità di co-responsabile della divisione digitale & advisory (DD&A), attiva nello sviluppo delle iniziative digitali del Gruppo attraverso Websim, divisione che produce analisi e informazioni su strumenti finanziari destinati a investitori retail, e T.I.E. - The Intermonte Eye, piattaforma riservata a consulenti finanziari e private banker, oltre che nella consulenza agli investimenti.

La nomina di Alberti, che riporterà direttamente al ceo Guglielmo Manetti e condividerà la responsabilità della divisione con Gianluca Parenti, partner e socio fondatore di Intermonte, si inserisce all’interno del percorso di crescita della DD&A di Intermonte.

Stefano Alberti è stato tra i soci che hanno contribuito nel 1995 alla nascita di Intermonte dove è rimasto fino al 2009, ricoprendo prima il ruolo di head of research e poi dedicandosi allo sviluppo del business dell’advisory su portafogli.

Nel corso degli ultimi dodici anni, Alberti ha messo la sua conoscenza del settore digitale a servizio dell’Università Bocconi dove ha tenuto corsi dedicati all’innovazione e al lancio di start up, collaborando con l’incubatore di Bocconi SpeedMiUp e presso associazioni di business angel di cui è stato socio (Iban, Italian Business Angel Network; Iag, Italian Angels for Growth).

Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte, ha dichiarato: “La nomina di Stefano Alberti rappresenta un ulteriore tassello nella crescita della nostra divisione Digitale & Advisory, che da oltre dieci anni offre una consulenza a tutto campo sul mercato azionario italiano. Per Alberti questo è un «ritorno alle origini»: la sua profonda conoscenza di Intermonte, alla cui fondazione ha contribuito, unita all’esperienza maturata nello sviluppo di strategie digitali fanno di lui la risorsa più indicata per contribuire attivamente al consolidamento di quest’area strategica di business”.