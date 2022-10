Mese dell’educazione finanziaria: Banca di Italia lavora alle linee guida per gli eventi

Nel mese dedicato all’educazione finanziaria, Banca d’Italia ha anticipato imminenti novità sul fronte dell’organizzazione delle iniziative sul tema.

Come anticipato da Plus Sole24Ore, ad annunciarlo è stata Magda Bianco (Banca d’Italia) che fa parte del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

La diffusione di iniziative in ambito non solo finanziario, ma anche assicurativo e previdenziale, lungo tutto il mese di ottobre, e l’aumento del pubblico raggiunto, ha infatti sollevato un’ulteriore riflessione sul come rendere ancora più efficaci gli appuntamenti.

Per rafforzare il ruolo di promozione e coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria, seguendo anche le indicazioni dell’Ocse, il Comitato quindi sta lavorando a delle linee guida che saranno utili alle attività di tutti i soggetti che si occupano di educazione finanziaria in Italia.

Le linee guida, oltre a favorire un maggior coordinamento tra loro dei vari soggetti promotori, dovranno fornire sia indicazioni sul modo in cui dovranno essere strutturati i progetti. sia regole specifiche per tutti quei soggetti che si occupano anche di vendita di prodotti finanziari.