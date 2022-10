Calcio in Borsa: in vent’anni perdite fino al 90%

Il delisting della Roma calcio dei giorni scorsi da Piazza Affari è stata l’occasione per gli analisti per tirare le somme, e stendere quindi un velo, sulle performance dei tre titoli quotati (ci sono anche Lazio e Juventus) in oltre 20 anni di campionato (finanziario).

In estrema sintesi, l’investimento nei titoli azionari del calcio in Italia purtroppo ha spesso seguito le ragioni del cuore e del tifo, piuttosto che quelle del portafoglio. Ad osservare bene, infatti, come hanno spiegato gli analisti a Plus Sole24Ore, le performance sono state dal punto di vista del rendimento assolutamente deludenti.

“La Lazio è stato il primo titolo quotato nel 1998 e da allora, in termini rettificati, perde circa il 95% con un’azione scambiata intorno a un euro. La Roma è stata delistata il 14 settembre scorso con un corrispettivo di 0,45 euro. Dopo l’Opa portata a termine a fine luglio, adesso il club giallorosso, tramite la società controllante dei Friedkin, ha acquistato il restante delle azioni. Il titolo fu quotato nel 2000 e a valori rettificati la perdita è di circa l’85 per cento. Infine la Juventus, quotata nel 2001, che da allora perde circa il 70 per cento”.

Si tratta di titoli che nel corso della loro storia hanno dovuto subire una serie di aumenti di capitale.

L’ufficio studi e analisi del Sole 24 Ore ricorda che ci sono state due operazioni per la Roma (2014 e 2018): “ne era prevista un’altra entro fine 2022 ma è arrivata prima l’Opa. Per la Lazio c’è stata un sola ricapitalizzazione nel 2004 mentre la Juventus, prima di quelle del 2019 e 2021, ne aveva fatte altre due: uno nel 2007 e uno nel 2012”.

«Nel mondo del calcio quotato - spiega Guido Gennaccari, analista finanziario e fondatore Trading Room Roma - le società che hanno creato valore di mercato sono solo due ovvero Ajax (+84% dal primo prezzo dopo Ipo) e Lyon (+24% dal primo prezzo dopo Ipo). Le altre realtà hanno invece bruciato valore perché o il fair value di quotazione era stato stimato troppo alto oppure perché l’attività è stata fallimentare e il business ha generato solo perdite e debiti».

Ma perché allora quotarsi? "Per raccogliere fondi - ha risposto Gennaccari a Plus - volti o a coprire perdite o a rimborsare debiti pregressi oppure per investire, senza ricorrere a nuovo debito soprattutto bancario, con obiettivi di crescita. Ma se il business è fiorente e ci si autofinanzia, allora accedere al mercato dei capitali non serve".

L’arrivo della pandemia ha dato il colpo di grazia a un modello di business, quello delle società, già sotto pressione. Le eccezioni, come riporta Plus, sono veramente poche e l’Ajax è uno degli esempio più virtuosi grazie alla rete di vivai che è riuscita a costruire nel tempo.

Sul club olandese Fabio Fais, analista indipendente, concorda con Gennaccari e aggiunge: "Tra le poche società che si salvano in Borsa c’è l’Ajax, che ha un business model molto redditizio sfruttando un vivaio pieno di talenti, un profittevole player trading e un entrata quasi costante dalla Uefa Champions League. La vendita di calciatori, infatti, consente delle plusvalenze che rappresentano un elemento cardine della gestione caratteristica, senza il quale molte società sarebbero in stato di dissesto. È con questa voce che si riesce a sostenere la variabilità e debolezza dei ricavi".