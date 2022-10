Gamma Capital Markets digitalizza la consulenza

La filiale italiana di Gamma Capital Markets, società specializzata nelle gestioni patrimoniali e nella consulenza fee-only, lancerà a metà mese una piattaforma che renderà ancora più efficiente il rapporto tra cliente e consulente finanziario.

Ottimizzata sulla base delle idee di Qadra, una start-up wealth tech che sviluppa tecnologie proprietarie a supporto della relazione tra wealth manager e cliente, la piattaforma web rinnoverà l’esperienza cliente.

“Con la piattaforma di Qadra, Gamma Capital Markets vuole valorizzare e semplificare la relazione tra il consulente e il cliente, garantendo un’operatività veloce ed efficiente” ha dichiarato Andrea Genova, responsabile della succursale italiana. “Vogliamo dotarci di strumenti per rappresentazioni chiare ed esaustive, che valorizzino le nostre proposte personalizzate, con l’ambizione di offrire le migliori soluzioni alla nostra clientela. Con l’introduzione di questo nuovo strumento, i consulenti finanziari potranno condividere con la clientela i portafogli di investimento, confrontare le diverse proposte nell’ottica di favorire una scelta sempre più consapevole. Grazie, poi, alla firma elettronica, la digitalizzazione dell’onboarding della clientela sarà attivata in parallelo, creando i presupposti per un’attività focalizzata sulla relazione tra consulente e cliente.”

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con un player all’avanguardia come Gamma” sottolinea Pietro Pollichieni, co-founder e amministratore delegato di Qadra, “ponendo al centro la relazione wealth manager – cliente per offrire una customer experience trasparente ed efficiente. Questo consentirà al cliente di avere maggiore consapevolezza dei propri investimenti, mentre i wealth manager di Gamma potranno liberare tempo ed energie da dedicare ai propri clienti.”