Il profumo del Metaverso: in arrivo l’essenza in edizione limitata by Invesco

Invesco ha creato un’essenza in edizione limitata per portare l’olfatto nel Metaverso, “Il Profumo del Metaverso”. Un modo per colmare un gap sensoriale, in quanto l’olfatto è l’unico senso non percepito nel mondo virtuale, al fine di contribuire al percorso di fusione tra il mondo fisico e quello digitale.

La boccetta di profumo, un elemento fisico appunto, rappresenta l’approccio di Invesco rispetto al tema del Metaverso: renderlo concreto, tangibile, perché concreti e tangibili saranno gli impatti che esso avrà su ogni ambito della vita umana, dal lavoro alla socialità, dall’intrattenimento al business.

Rita Schirinzi, head of marketing di Invesco, ha dichiarato: “Il Metaverso è già tra noi. È realtà. Non domani, già oggi. Non è nel pieno del suo processo di compimento, ma ne possiamo già percepire l’essenza. Essenza che, simbolicamente, abbiamo racchiuso in questo flacone, dandone la nostra interpretazione e unendo la concretezza degli elementi della terra - dalla quale è stata ricavata - alla leggerezza dei nostri sogni.”

“Il Profumo del Metaverso” sarà il fil rouge di una serie di omonimi eventi immersivi che Invesco ha organizzato per creare connessioni tra realtà fisiche e possibilità virtuali e digitali.

Ecco il calendario, tappa per tappa, dal 13 ottobre al 3 novembre:

Milano, 13 ottobre

Treviso, 18 ottobre

Bologna, 20 ottobre

Roma, 25 ottobre

Napoli, 27 ottobre

Torino, 3 novembre

“Con questa serie di eventi, in sei grandi città italiane – ha commentato Frank Di Crocco, head of banks and wealth management di Invesco – vogliamo creare una connessione tra ciò che è e ciò che sarà, offrendo ai nostri clienti un punto di vista privilegiato sul trend che, più di tutti, potrebbe rivoluzionare la nostra quotidianità, il nostro modo di vivere e lavorare. Lo faremo con il contributo di esperti e offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di vivere una vera metaverse experience”.

Nel corso degli eventi di Invesco interverranno Luca Colombo, country director di Meta in Italia, Geoffrey Davis, direttore generale di Digital Bros Academy, Marco Savini, founder e ceo di BigRock School e Giulio Bozzo, founder e ceo di Reasoned Art.

L’evento è dedicato ai soli clienti professionali in Italia e la partecipazione è utile al conseguimento di crediti Efpa. Per iscrizioni clicca qui.