Mercato del mattone: case e competenze cercasi

Intorno al settore immobiliare stanno crescendo servizi e soluzioni. Per rendere più efficace l’incontro tra domanda e offerta è importante la formazione di tutti i soggetti coinvolti, da chi si occupa di intermediazione a chi eroga mutui fino agli imprenditori coinvolti nelle costruzioni o nelle ristrutturazioni. Nel nostro Paese le piccole e medie imprese costituiscono l'asse portante non solo nel settore industriale e nei servizi, ma anche in quello del “mattone”.

A dedicare proprio a loro un evento su misura è Andrea Maurizio Gilardoni, business angel e imprenditore immobiliare e fondatore di Rendimento Etico, una piattaforma di crowdfunding immobiliare, che in oltre cinque anni ha formato, con il seminario “Guadagnare con le case”, oltre quindicimila professionisti. Parte di loro si sono dati appuntamento a Lugano lo scorso week end per una tre giorni dedicata all’apprendimento di alcune competenze specifiche del settore.

Questo evento è parte dell'accademia, denominata dallo stesso Gilardoni “Club Advanced”, che ha così dichiarato: “Era tanto tempo che non entravo in contatto dal vivo con tanti imprenditori interessati a saperne di più, di come specializzarsi al meglio, di come il loro operato può avere un impatto positivo non solo nella loro vita ma anche in quella delle persone che incontrano grazie a una serie di protocolli e trucchi del mestiere che metto volentieri a loro disposizione. Così, quando i miei collaboratori mi hanno detto che sarebbero stati oltre mille partecipanti mi sono sentito orgoglioso del mio percorso. Ho iniziato circa venti anni fa dal nulla, ma, con tanto studio, osservazione e applicazione, insieme a mia moglie Lucia e altri partner, abbiamo generato diversi business correlati al mondo immobiliare e negli ultimi quattro abbiamo creato cinque start-up.”

Nonostante le incertezze di questi ultimi tempi, sempre più persone desiderano comprare casa badando soprattutto all’efficienza energetica e allo stato di manutenzione, come affermano anche sempre più agenti immobiliari. Durante la pandemia sono nati nuovi bisogni insieme all’aumento della liquidità, fattori che spingono tre famiglie su quattro a rivalutare la propria abitazione e a cercarne una migliore per soddisfare le nuove esigenze emerse durante i lockdown, come lo smartworking.

Oltre mille imprenditori hanno osservato queste tendenze e si sono dati appuntamento a Lugano con Andrea Maurizio Gilardoni, per imparare a comprendere quali sono e quali potranno essere gli sviluppi del mercato immobiliare e quindi le competenze più utili per avere successo sul mercato ( che verranno affrontati anche nel corso dell’ evento Cambio Vita Live, che si terrà a Rimini dal 11 al 13 novembre).

“Non serve avere grossi capitali per poter divenire imprenditori immobiliari, comprare case, ristrutturarle e infine guadagnarci, ma serve la volontà e la capacità di voler dare una svolta alla propria vita, possedendo le competenze per farsi strada in un settore sempre in evoluzione. Ho ideato Rendimento Etico, una piattaforma di crowdfunding immobiliare proprio per fornire supporto agli allievi, finanziando le relative operazioni immobiliari”, conclude Gilardoni.