Mercato residenziale: più acquirenti che case in vendita

La corsa al mattone scattata dopo la pandemia ha contribuito all’assorbimento di un numero elevato di immobili presenti già da diverso tempo sul mercato.

Il ritorno della domanda, seppur prudente degli investitori, ha consentito, dopo il ribasso dei di prezzi, di vendere anche le soluzioni di qualità non elevata. Ma, una volta esaurita questa fase, l’offerta sul mercato sembra non essere all’altezza della domanda.

Secondo l'Ufficio di Tecnocasa, le cause della mancanza di prodotto sono legate a diversi fattori: la velocità dei tempi di vendita, gli interventi con il 110% che hanno portato molti a posticipare la vendita a riqualificazione finita, il prolungamento dei tempi di realizzazione delle nuove costruzioni ( alle prese con le difficoltà di approvvigionamento di materie prime) l’aumento dei costi dei materiali e la carenza di personale. A questi si aggiungono i potenziali venditori che rinviano la vendita non trovando impieghi alternativi per la liquidità.

Ci sono attese per le nuove costruzioni che arriveranno sul mercato: i dati relativi ai permessi per costruire per il primo trimestre del 2022 sono decisamente positivi. In base ai dati Istat, nel primo trimestre 2022, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una crescita congiunturale del 4 % per il numero di abitazioni e del 3,7% per la superficie utile abitabile.

L’analisi dei dati raccolti dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa e analizzati dall’Ufficio Studi mettono in evidenza che il trilocale è la tipologia maggiormente presente sul mercato con il 32,7% sul totale. Segue il quattro locali con il 25%. In aumento, rispetto alla rilevazione precedente, la percentuale di quattro locali e cinque locali mentre diminuisce quella relativa alle altre tipologie.

Fanno eccezione, rispetto alla media delle grandi città, Milano dove è maggiormente presente il bilocale (42,7%) e Firenze che vede uno spostamento sui quattro locali e cinque locali che hanno percentuali molto vicine (28,7% e 28,1%).

Anche i capoluoghi di regione che non sono grandi città registrano una maggiore concentrazione dell’offerta sui trilocali (32,9%). Tra i capoluoghi di regione che non sono grandi città si segnalano i seguenti trend: i bilocali a Trieste che passano da 43,2% a 34,2%, molto probabilmente una conseguenza della forte domanda di investimento che interessa la città, e la contrazione dei trilocali a Cagliari che scendono da 37,7% a 26,8%.