Ardian e iCapital offrono ai wealth managers l’accesso ai private markets

Ardian, player specializzato nel settore degli investimenti nei private markets, ha stretto una partnership con iCapital, la piattaforma fintech leader che promuove l'accesso agli investimenti alternativi per il risparmio gestito e il wealth management. L’accordo permetterà ai gestori patrimoniali di selezionare le strategie di investimento di Ardian nei private markets, in particolare i prodotti frutto della partnership saranno disponibili su Allfunds, una delle principali piattaforme b2b wealth tech del mondo.

Con oltre 141 miliardi di dollari di asset alternativi in gestione e una lunga esperienza come società d'investimento privata, la partnership di Ardian con iCapital si inserisce in un contesto di crescente interesse per gli investimenti alternativi da parte della comunità globale dei gestori patrimoniali e dei loro clienti, che storicamente hanno avuto un accesso più limitato a opportunità di investimento alternative adeguatamente strutturate.

Erwan Paugam, head of Private Wealth Solutions and managing director at Ardian ha precisato: “Nel 2020 abbiamo lanciato la nostra iniziativa Private Wealth Solutions, basata sulla convinzione che le opportunità di investimento alternative debbano essere accessibili ai gestori patrimoniali e ai loro clienti privati in tutto il mondo. Unendo le forze con iCapital, anche i gestori patrimoniali possono ora accedere alla nostra ampia esperienza negli investimenti in private equity, real assets e private credit. Grazie a questa partnership, combiniamo l'innovativa piattaforma tecnologica di iCapital con il nostro impegno a lungo termine nel rispondere alle esigenze in continua evoluzione della comunità globale dei gestori patrimoniali, per offrire soluzioni leader di mercato ai gestori patrimoniali e aiutare i loro clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento”.

Marco Bizzozero, head of International, iCapital ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è quello di rispondere alle sfide dell'investimento nei mercati privati per i gestori patrimoniali e i loro clienti privati. Le soluzioni di iCapital aiutano i gestori patrimoniali e i wealth manager a facilitare l'accesso dei loro clienti alle opportunità growth e di diversificazione dei mercati privati. Questa partnership rappresenta un altro importante step della nostra espansione a livello globale. Siamo felici di supportare Ardian nell’offrire interessanti opportunità di investimento alternativo al settore della gestione patrimoniale a livello globale e nell'aiutare i consulenti e i loro clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento”.