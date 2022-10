Consob promuove la World Investor Week

Durante il Mese dell'Educazione Finanziaria, Consob promuove in Italia la sesta edizione della "World Investor Week" (Wiw) - la "Settimana mondiale dell'investitore" - ideata e promossa dall'International Organisation of Securities Commissions (Iosco), il forum mondiale che raccoglie le autorità di controllo dei mercati finanziari operanti nei vari Paesi.

L'obiettivo primario della campagna, partita questa settimana, è sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'educazione finanziaria, al fine di promuovere capacità di comprensione e autonomia di giudizio nell'assumere decisioni finanziarie nel contesto della vita reale. In continuità con gli anni passati, la Wiw darà spazio a messaggi chiave in tema di "smart investor" nonché a fenomeni recenti quali la finanza sostenibile, i cripto assets e la resilienza dell'investitore in un contesto particolarmente impegnativo come quello attuale.

Anche quest'anno l'evento, che terminerà il 9 ottobre, è supportato da diversi organismi internazionali, quali, tra gli altri, il G20 la World Bank e l'Ocse.