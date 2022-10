eToro, il ritorno della “old economy” premia petroliferi e minerari

Nel corso del terzo trimestre dell’anno è tornata in voga la “old economy” tra gli investitori.

Gli ultimi dati sui titoli più popolari nei portafogli degli utenti della community di investimento eToro mostrano, infatti, un aumento degli acquisti di azioni di aziende minerarie e petrolifere, mentre è stata nuovamente riconfermata la fiducia nei colossi della tecnologia come Amazon e Microsoft.

eToro ha analizzato i titoli più diffusi tra i suoi utenti, così come quelli che hanno registrato le maggiori differenze, in aumento e diminuzione, (nel numero dei detentori, ndr) alla fine del terzo trimestre rispetto alla fine del secondo.

Ne emerge come, a livello globale, a riportare i maggiori incrementi di possessori (in proporzione) sono stati titoli petroliferi e minerari, più tipici della “old economy”, come Occidental Petroleum Corp e TotalEnergies SE, che hanno registrato rispettivamente un aumento degli investitori del 30% e del 23%, seguite da Chevron (+11%) e dalle società minerarie Rio Tinto (+19%) e Barrick Gold (+13%).

La classifica è guidata da Bed Bath & Beyond, con un aumento del 182% a livello globale (+145% tra gli investitori italiani).

Nell'ultimo trimestre tra i top fallers rientrano azioni come Gamestop (-5%), Blackberry (-5%) e Nokia (-5%).

Il maggior ribasso è stato quello di Twitter, con un calo degli investitori del 14% a livello globale (-15% in Italia) su cui ha gravato il fallimento dell'acquisizione da parte di Elon Musk. Perdono investitori anche società di energia solare come Canadian Solar (-10% a livello globale, -14% tra gli utenti in Italia), Enphase Energy (-6% globale, -11% in Italia), SunRun (-5% globale, -10% in Italia) e SunPower (-5% globale, -8% in Italia).

Commentando i dati, Gabriel Debach, market analyst di eToro, ha dichiarato: "Pur rimanendo alla ricerca di opportunità di acquisto, nel terzo trimestre gli investitori retail hanno assunto un atteggiamento più difensivo, diversificando in settori della vecchia economia come l'energia e l'industria mineraria. Ciò è avvenuto a scapito, in particolare, di alcune società di energia solare, quattro delle quali sono finite nelle prime posizioni della lista dei ribassi. Alcuni investitori retail sembrano privilegiare oggi il reddito e la crescita rispetto alla sostenibilità, mentre affrontano la crisi del costo della vita e l'aumento dei tassi d'interesse".

Rispetto ai dati globali, l’Italia mostra delle differenze. L’attenzione degli investitori della Penisola si rivolge verso gruppi automobilistici, come la cinese XPeng (+26%) e le tedesche Bmw (+14%) e Mercedes-Benz Group (+10%), e verso imprese tecnologiche orientate all’efficientamento dei processi aziendali, tra cui Exela Technologies Inc (+20%), Adobe Systems (+11%) e Intel (+9%). Chiara, inoltre, la tendenza degli investitori retail a "comprare il ribasso" nel terzo trimestre, con FedEx (+25% a livello globale, +35% in Italia), e Cineworld (+14% a livello globale, +33% in Italia), che quest’anno hanno subito una forte correzione del prezzo delle loro azioni.

Guardando, invece, all'elenco dei titoli più detenuti tra gli investitori di eToro a livello globale, le big tech continuano a dominare, con Tesla, Amazon e Apple ai vertici della classifica, che rimane invariata rispetto al trimestre precedente. Nessun cambiamento anche nella lista degli utenti in Italia, che vede confermate nella top tre Amazon, Tesla e Nio.