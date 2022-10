Fenthum nomina Forest responsabile per la distribuzione di Ethenea e MainFirst

Federica Forest è la nuova responsabile per il mercato italiano di Fenthum S.A., partner ufficiale per i fondi di Ethenea Independent Investors S.A. e Mainfirst Asset Management.

Nel suo nuovo ruolo di director business development services - Italy, Federica Forest rappresenterà le gamme di fondi di Ethenea e MainFirst. Sarà supportata da Elena Ganem (director business development services) e Marco Seminerio (global head of business development).

Dopo essersi laureata in Economia, Management e Finanza Internazionale presso l'Università Bocconi di Milano e aver conseguito un Master in International Management presso l'Università di Strathclyde a Glasgow (UK), Federica ha iniziato la sua carriera nel settore dell'asset management nel 2016, lavorando presso Abrdn (ex Aberdeen Standard Investments e Standard Life Investments) come associate director business development a Francoforte sul Meno ed Edimburgo.