Investimenti: italiani ancora legati all'informal advice

Per il secondo anno consecutivo, Pictet Asset Management ha fornito il proprio contributo al mese dedicato all’educazione finanziaria con una nuova ricerca dedicata all’analisi dello stato dell’arte dell’alfabetizzazione finanziaria in Italia, dal titolo “Osservatorio internazionale EduFin 2022: la finanza secondo le nuove generazioni”.

Tra le novità di questa edizione, il focus posto sulle nuove generazioni – generazione Y (Gen Y o millennials, nati tra il 1981 e il 1996) e generazione Z (Gen Z, 1997-2006) – e sul confronto internazionale tra l’Italia e le grandi economie europee (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito). La ricerca è stata realizzata da Pictet am sotto la direzione di Nicola Ronchetti, fondatore e ceo di Finer Finance Explorer, istituto di ricerca specializzato in ambito finanziario.

Al centro dell’analisi, il livello di fiducia delle persone (a prescindere dall’età, dal patrimonio e dal livello accademico) nei confronti di professionisti della finanza e istituzioni, l’attitudine delle diverse generazioni al tema del risparmio, l’utilizzo dei canali prediletti per informarsi e orientarsi in ambito finanziario e la posizione dell’Italia in ambito EduFin rispetto a un contesto internazionale.

Nel 2022, l’interesse per la finanza è aumentato in modo significativo: il 35% dei rispondenti si dice molto interessato ai temi attinenti alla finanza e gli investimenti (era il 27% nel 2021). Importante crescita di interesse si registra tra i non investitori (tipicamente più esposti alla disinformazione), gli studenti maggiorenni e gli studenti delle scuole medie superiori. Per i primi, il 70% si ritiene molto interessato (molto e abbastanza) alla finanza (+10% in un anno). Per gli studenti universitari, si è registrato un incremento del 21% rispetto al 2021 (oggi al 72%), mentre si definisce molto interessato anche il 53% degli studenti delle scuole medie superiori.

L’interesse rimane maggiore tra gli uomini (il 49%) e tra la generazione baby boomer (nati tra il 1940 e il 1964), dato che si attesta al 51%, in aumento anche tra le donne. Interessante notare che tra i giovanissimi (studenti delle scuole medie superiori) il 66% conferma di avere una bassa formazione finanziaria ma desidera incrementarla. Sulla stessa linea di pensiero si posizionano il 39% delle donne.

Per gli Italiani è molto importante oggi, in un’ottica di apprendimento finanziario, la realizzazione dei progetti di vita e la gestione oculata del risparmio. In particolar modo, per il 34% del totale rispondenti realizzare i progetti di vita è l’obiettivo principale, preponderante per il 41% dei non investitori, così come per la maggioranza delle donne (37%), dei Millennials (37%) e della Gen. Z (39%). Il 29% degli Italiani (e, dato degno di nota, addirittura 1/3 degli studenti delle scuole medie superiori intervistati), desidera imparare a risparmiare; il 25% del campione è inoltre interessato alla gestione del risparmio.

Tra gli italiani si conferma la difficoltà nel trovare contenuti e referenti adeguati: il 30% degli intervistati non trova né contenuti, né referenti idonei a chiudere il gap tra volontà di sapere e distanza dal tema; il 25% giudica la finanza una materia troppo difficile; il 27% manifesta difficoltà nel comprenderla, mentre il 10% ritiene i contenuti disponibili per l’apprendimento o troppo banali o troppo complessi. A dispetto della forte crescita di offerta formativa negli ultimi anni, la percezione che manchino contenuti o referenti in linea con le proprie aspettative cresce soprattutto tra gli uomini e i più giovani. Si tratta infatti del 33% degli uomini, del 34% dei millennials e il 35% della gen. Z. La mancanza di tempo non sembra invece rappresentare un problema per nessuna categoria di investitori, ostacolo all’apprendimento solo nell’8% dei casi.

I dati sul totale del campione sottolineano la fiducia degli Italiani verso le istituzioni; rimane predominante la figura del commercialista tra la generazione dei boomer (un terzo degli intervistati lo prediligono), mentre i consulenti finanziari conquistano la fiducia di circa un quarto della generazione millennials. Meno di un quinto dei rispondenti ripone invece fiducia in banche o assicuratori.

Le istituzioni (Bankitalia, Consob e Stato) rimangono gli attori principali da cui gli Italiani si attendono di ricevere una formazione finanziaria (il 48% del totale campione, in diminuzione rispetto al 52% del 2021). Cresce il peso specifico dei docenti delle scuole superiori e università, scelti dal 15% del campione come coloro che dovrebbero farsi protagonisti della formazione finanziaria (9% nel 2021). Degno di nota è il dato sull’auspicabilità di una sinergia tra istituzioni pubbliche e private, che secondo il 41% degli italiani dovrebbero promuovere iniziative sinergiche di educazione finanziaria.

Nonostante il diffondersi sempre più ampio di blog tematici, le persone intenzionate a orientarsi in ambito finanziario sembrano prediligere altri canali: cresce infatti l’attitudine ad affidarsi a comunità online e influencer, un'evidenza che solleva il tema dei rischi dell’informal advice. Il 39% dei rispondenti tende a chiedere suggerimenti ad amici e conoscenti; il 17% crede negli influencer outsider nel settore, mentre la fiducia in blog indipendenti è al 9%. Seppure con un impatto ancora limitato, l’affidarsi ai consigli di un influencer è decisamente più marcato tra i non risparmiatori (19%), gli studenti over 18 (21%) e gli studenti tra i 16 e i 18 anni (23%).

Emerge con forza – e in maniera trasversale - quanto gli italiani preferiscano affidarsi ai social network (Facebook, Instagram, Whatsapp, LinkedIn etc etc) per seguire i temi attinenti alla finanza. Per il segmento mass market, si assiste a una crescita dal 25% del 2021 al 37% di quest’anno. Tra i non investitori, la crescita tra 2021 e 2022 è dell’8%, attestandosi ora al 33%, incremento analogo anche tra gli studenti over 19 dove l’uso dei social media è cresciuto dal 27% al 36%. Ma il dato più alto lo si registra tra gli studenti delle medie superiori, non presi in esame nel 2021: il 41% dei rispondenti gradirebbe seguire i temi finanziari attraverso i social.

Andando più a fondo sui dati relativi all’utilizzo dei social media, si nota come un quinto dei rispondenti prediliga aggiornarsi in materia finanziaria attraverso Whatsapp, Facebook e Instagram. In particolare, Facebook è preponderante tra le donne (23%) e la generazione boomer (25%); Instagram è invece il mezzo preferito per i millennials (24%). Sebbene Instagram e Whatsapp emergano come i mezzi prediletti dalla Gen. Z, i dati evidenziano anche una certa preferenza per Telegram (5%), laddove in tutti gli altri segmenti rimane attorno all’1%. Un segnale forte per tutti i soggetti che, promuovendo programmi di educazione finanziaria, ancora non prevedono sviluppi tra community e piattaforme.

Daniele Cammilli, head of marketing di Pictet Asset Management dichiara: “Sebbene l’Italia sia tristemente nota per bassi livelli di alfabetizzazione finanziaria, quest’anno abbiamo notato alcuni aspetti che ci fanno ben sperare e che potrebbero divenire evidenti e consolidati nel lungo periodo. Si è sempre discusso di quanto sia importante una trasformazione culturale nel nostro paese. Ci auguriamo che le evidenze di questa ricerca possano stimolare un percorso virtuoso ed una migliore e più efficace offerta di contenuti. In particolare, in un’epoca di sovraesposizione mediatica e sovraffollamento dell’informazione, diventa centrale il tema dell’affidabilità delle fonti. La fiducia è quindi un prerequisito fondamentale per l’educazione finanziaria – come lo è sempre stato nella gestione degli investimenti – a maggior ragione oggi che si è moltiplicato il numero di insidie e minacce che possono nascondersi dietro l’informal advice”.