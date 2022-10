Al via Efpa Italia Meeting 2022

Nella splendida cornice della città di Firenze, all’interno degli spazi del Palazzo dei Congressi – Villa Vittoria, si apre oggi l’evento annuale di Efpa Italia, rivolto a tutti i professionisti del risparmio.

Giunto alla tredicesima edizione, l’appuntamento, che si svolge finalmente in presenza dopo due anni di emergenza pandemica, prevede diversi momenti di approfondimento e confronto tra gli operatori.

A 20 anni dalla nascita della Fondazione, Efpa guarda al futuro e lo dimostra anche attraverso il titolo dato al meeting: “Meta-verso il nuovo rinascimento: l’evoluzione della consulenza finanziaria”.

A spiegare il perché di questa scelta era stato lo stesso presidente di Efpa Italia, Marco Deroma: “Anche quest’anno abbiamo voluto proporre un tema di rilevante attualità. Gli scenari sono in continua evoluzione, il passaggio a un nuovo modello di servizio di consulenza, non solo sotto il profilo digitale, ha implicazioni significative per gli operatori del settore. Il professionista deve “cavalcare” il cambiamento, da intendersi certamente come aggiornamento professionale in senso stretto, ma anche con l’accezione di innovazione e quindi foriera di nuove opportunità per il professionista”.

Anche noi saremo presenti all'evento. Ecco le sessioni di oggi moderate da Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire.

11.00 Active Learning Société Générale

Moderatore: Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire

Titolo: Tecnologia, energia e inflazione: come investire sui megatrend

Relatori: Antonio Cesarano, chief global strategist Intermonte SIM;

Camilla Ventura, director / listed products Sales Société Generale

16.30 Workshop JP Morgan

Titolo: Crisi energetica e cambiamento climatico

Moderatore: Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire

Relatori: Francesco Conte, gestore JPM Climate Change Solutions Fund; (In collegamento)

Maria Paola Toschi, global market strategist JPM

17.20 Tavola Rotonda – Risparmi: una transizione permanente? Il punto di vista delle Sgr

Moderatore: Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire

Partecipano: un esponente di Alliance Bernstein;

Nicola Mutinelli, sales director head of advisory Clients M&G;

Alessandro Patruno, sales director Invesco;

Marco Serventi, sales director Amundi.