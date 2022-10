Azimut Digitech Fund: la start up A-Cube entra nel portafoglio

Azimut Digitech Fund investe in A-Cube, tech company Italiana che ha sviluppato una piattaforma di comunicazione tra soggetti istituzionali (enti governativi, banche) e aziende private (dalla microimpresa alla grande azienda) per l’automazione digitale dei processi online in ambito fatturazione elettronica e pagamenti.

Il fondo alternativo chiuso di venture capital b2b ha guidato il round come lead investor in collaborazione con Gellify che in questa operazione ha ricoperto il ruolo di advisor.

A-Cube è stata fondata in Italia nel 2018 da Antonino Caccamo, ex consulente settore IT, Alessandro Pagani, ex responsabile sviluppo software, processi amministrativi e finanziari in varie aziende tecnologiche e Andrea Santangelo, come startup dedicata al mercato apertosi in Italia con l’obbligo di fatturazione elettronica nel b2b divenuto esecutivo nel 2019.

A commento dell’operazione Guido Bocchio, responsabile Venture Capital Azimut Libera Impresa Sgr, ha dichiarato: “Le caratteristiche peculiari di A-Cube che combinano una grande conoscenza tecnica a una importante comprensione del business, condizione fondamentale per un mondo in evoluzione come quello del mercato b2b della fatturazione elettronica, sono alla base delle motivazioni dell’investimento. Crediamo che il team, forte della pluriennale esperienza maturata ricoprendo cariche di responsabilità nello sviluppo software, nei processi amministrativi e finanziari in varie aziende del settore, saprà realizzare i piani di espansione annunciati”.

“Siamo felici di annunciare l’investimento su A-Cube in quanto riteniamo essenziale investire in realtà in grado di portare un valore aggiunto alla rivoluzione digitale nel settore della pubblica amministrazione e nel sistema impresa in Italia” ha aggiunto Gianluigi Martina, coo & Industry leader resources di Gellify aggiunge. “L’automazione digitale dei processi di fatturazione elettronica è ormai imprescindibile per qualsiasi realtà sia pubblica che privata, per questo Gellify vuole implementare la competitività strategica e consolidare il business di A-Cube che, con la sua expertise tecnologica, punta ad espandersi anche sui mercati cross-border che introdurranno l’obbligo di fatturazione elettronica nel b2b”.