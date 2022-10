Da VanEck un Etf per investire in genomica e innovazione nella sanità

VanEck consente investire in una combinazione di due dei temi più importanti del settore sanitario: genomica e digitalizzazione Attraverso il VanEck Genomics and Healthcare Innovators Ucits Etf.

Il nuovo strumento quotato sulla Borsa Italiana e classificato come Articolo 9 in base alla disciplina Sfdr, segue l'indice Mvis Global Future Healthcare Esg, che replica la performance delle società che contribuiscono alle applicazioni genetiche e/o digitali nell'assistenza sanitaria.

"I trattamenti genetici, un tempo considerati sperimentali e costosi, stanno diventando sempre più accessibili e comuni", spiega Martijn Rozemuller, ceo di VanEck Europe. L'industria della genomica, che ha come obiettivo temi importanti quali il trattamento del cancro, delle malattie associate all'invecchiamento e delle malattie congenite, è ancora nelle prime fasi di sviluppo e pertanto offre ancora un notevole potenziale.

Infine, il settore sanitario, che prima della pandemia era in ritardo nell'adozione di soluzioni informatiche, ha registrato un'impennata nella digitalizzazione negli ultimi due anni. "Gli incontri faccia a faccia con i pazienti non erano più un'opzione e le soluzioni digitali sono state in grado di dimostrare la loro praticabilità quotidiana nel settore sanitario", spiega Rozemuller. "Finora, tuttavia, le soluzioni digitali sono ancora lontane dall'essere diffuse. Riteniamo che vi sia ancora margine per un'ulteriore crescita".

A partire dal lancio possono essere incluse nell'indice le società che generano almeno il 50% del proprio fatturato nelle seguenti aree: terapie sanitarie basate sulla modifica mirata del codice genetico delle cellule o sull'utilizzo di mRNA, piattaforme tecnologiche che consentono lo sviluppo di terapie sanitarie basate sulla genetica

apparecchiature o servizi di laboratorio utilizzati per testare, codificare o sviluppare terapie sanitarie basate sulla genetica. software utilizzato per agevolare le consultazioni mediche online, farmacie online, software per la gestione degli studi medici e/o delle cartelle cliniche dei pazienti e dispositivi medici ambulatoriali IoT.

Il VanEck Genomics and Healthcare Innovators Ucits Etf è ad accumulazione dei proventi, ha un Total expense ratio dello 0,35% ed è ribilanciato semestralmente.