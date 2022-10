Fmi: gli interventi prioritari per affrontare la recessione nel 2023

Strascichi della pandemia, alta inflazione, aumento dei tassi, guerra in Ucraina e disastri climatici. In meno di tre anni una serie di shock sta mettendo a dura prova l’economia globale.

Questi fattori, in combinazione tra loro stanno bruciando “quasi 4mila miliardi di ricchezza globale, pari al Pil della Germania”, ha sottolineato la direttrice generale del Fmi, Kristalina Georgieva in un suo intervento alla Georgetown University, Washington, DC. “È la misura della crescita potenziale che si sarebbe potuto ottenere entro il 2026, in base alle proiezioni fatte in assenza delle molteplici crisi, e che invece non potrà essere ottenuta".

In attesa della pubblicazione delle statistiche della World Economic Outlook , che verrà diffuso la settimana prossima, il Fondo monetario internazionale ha anticipato un taglio delle stime di crescita dell’economia globale per il 2023. “Abbiamo già abbassato tre volte le nostre proiezioni, portandole a solo il 3,2% per il 2022 e al 2,9% per il 2023. E ci sarà un nuovo taglio per il prossimo anno".

Il trend è evidenziato dalle parole di Georgieva: rispetto allo scenario preoccupante tratteggiato a fine luglio, “i rischi di recessione stanno aumentando: Paesi che rappresentano circa un terzo dell’economia mondiale subiranno almeno due trimestri consecutivi di contrazione tra quest’anno e il prossimo”.

E sulla necessità di mantenere politiche monetarie restrittive aggiunge: “Un inasprimento della politica monetaria troppo elevato e troppo rapido potrebbe spingere molte economie a una recessione prolungata. Tuttavia, l'inflazione è rimasta ostinatamente alta e generalizzata, il che significa che le banche centrali devono continuare a rispondere. Nell'ambiente attuale, questa è la cosa giusta da fare: agire con decisione anche se l'economia inevitabilmente rallenta. Questo non è facile e non sarà senza dolore nel breve termine. Ma è la soluzione chiave per evitare un dolore molto più grande e duraturo per tutti.

La seconda priorità per il Fmi è mettere in atto una politica fiscale responsabile, che protegga i più vulnerabili, senza aggiungere ulteriore carburante all'inflazione.

“Data la gravità della crisi del costo della vita, i governi dovrebbero adottare misure fiscali non solo temporanee, ma anche mirate, con un'attenzione maggiore verso le famiglie a basso reddito. Laddove è probabile che i prezzi elevati dell'energia persistano, i governi potrebbero fornire un aiuto diretto alle famiglie a basso e medio reddito e ridurre al minimo l'uso dei controlli sui prezzi. Sappiamo che controllare i prezzi per un lungo periodo di tempo non è conveniente, né efficace. Evitare il sostegno fiscale indiscriminato è fondamentale, perché se fatto su base ampia, l'aumento della domanda renderebbe ancora più difficile combattere l'inflazione”.

La terza priorità è sostenere i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo.

“Un dollaro più forte, alti costi di finanziamento e deflussi di capitali provocano un triplice colpo a molti mercati emergenti e alle economie in via di sviluppo. La probabilità di deflussi di portafoglio dai mercati emergenti nei prossimi tre trimestri è salita al 40%. Ciò potrebbe rappresentare una sfida importante per i paesi con grandi esigenze di finanziamento esterno”.