Generali Investments: Angelini va a presidiare il semento wholesale

Generali Investments Partners annuncia la nomina di Alessandro Angelini come sales manager Italy. In questo ruolo, contribuirà al rafforzamento delle strategie di distribuzione e relazione con i clienti sul mercato italiano, facendo leva sulle diversificate soluzioni di investimento offerte dall’ecosistema Generali Investments.

Alessandro Angelini

Angelini – la cui nomina decorre dall’1 ottobre – entra a far parte del team guidato da Gabriele Alberici, head of sales Italy di Generali Investments Partners, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il presidio nel segmento wholesale. Il nuovo ingresso conferma il piano strategico incentrato sullo sviluppo della struttura distributiva, da un lato consolidando le relazioni verso le reti già partners, e dall’altro attraverso nuovi piani di sviluppo con primarie realtà della distribuzione.

Prima di entrare in Generali Investments Partners, Angelini è stato portfolio manager in Euromobiliare Advisory sim, occupandosi di gestioni patrimoniali per i clienti del gruppo e, prima ancora, come senior analyst. In precedenza, ha trascorso sette anni in Anima sgr supportando il team di gestione nella selezione di fondi.

Gabriele Alberici, head of sales Italy di Generali Investments Partners, ha commentato: “L’arrivo di Alessandro rafforza ulteriormente la struttura di Generali Investments Partners focalizzata sul mercato italiano e darà ulteriore impulso all'affermazione della nostra strategia verso i clienti wholesale, valorizzando le capacità di investimento specializzate delle nostre boutique, sia nelle asset class liquide che nell'universo degli asset reali e dei mercati privati”.