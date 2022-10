Janus Henderson rafforza il team di distribuzione italiano

Janus Henderson Investors annuncia l'ingresso, nel suo team di distribuzione in Italia, di Luca Poltronieri, che ha assunto il ruolo di sales manager il 3 ottobre. Poltronieri, dalla sede di Milano, riporterà a Nicola Tomaiuolo, associate director.

Nel suo ruolo, supporterà la crescita dell'attività retail di Janus Henderson in Italia, concentrandosi sul consolidamento e lo sviluppo delle reti locali di consulenti finanziari e migliorando la penetrazione dell'azienda nell'Italia settentrionale e centrale.

Luca Poltronieri







Poltronieri ha già maturato una lunga esperienza nel settore: proveniente da Generali Investments, dove ricopriva il ruolo di senior sales retail representative, in precedenza ha lavorato in Anima sgr dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui, recentemente, quello di relationship manager per le terze parti. Ha conseguito un Master in Financial Management e una laurea in Economia: Amministrazione, Finanza e Controllo presso l'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.

Federico Pons, country head per l'Italia di Janus Henderson, ha commentato: “L'Italia è un mercato strategico importante per l'azienda e continuiamo a vedere un enorme potenziale di crescita in questa regione nel lungo periodo. La vasta esperienza di Luca e la sua profonda conoscenza del mercato italiano gli consentiranno di registrare ottimi risultati per i nostri clienti e di aiutarli a crescere”.