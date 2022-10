Credem: formazione a tutto campo

Sono stati oltre 500 i professionisti del Gruppo Credem che hanno partecipato a Milano Marittima (Ra) ai due eventi info-formativi promossi e coordinati da Euromobiliare Advisory sim, la società di intermediazione mobiliare del Gruppo specializzata nei servizi di wealth management e guidata dal direttore generale Gianmarco Zanetti. Al centro degli incontri gli investimenti sostenibili, la digitalizzazione dei servizi di wealth management, le metodologie di selezione degli strumenti finanziari e il percorso delle piccole e medie imprese verso la sostenibilità.

“Questi appuntamenti annuali hanno da sempre lo scopo di offrire ai partecipanti un’occasione di confronto con i professionisti della nostra società e con alcune delle società esterne che abbiamo coinvolto e con le quali da tempo collaboriamo nei differenti ambiti del wealth management e non solo”, ha dichiarato Gianmarco Zanetti, direttore generale di Euromobiliare Advisory sim. “La nostra società è operativa da oltre quattro anni e, tra le varie attività, svolge anche un importante ruolo di supporto a tutte le reti del Gruppo per la gestione dei patrimoni e per la consulenza finanziaria e patrimoniale. Tornare a vedersi, a confrontarsi e a scambiare idee fa sempre la differenza, si possono cogliere spunti e sfumature altrimenti più difficili da intuire. Un momento intenso in cui come Euromobiliare Advisory sim abbiamo portato contenuti, competenze e vicinanza ai consulenti e private banker. In questo momento è necessario rimanere focalizzati ed alimentare la fiducia nella squadra allargata che interessa sia l’area wealth management del Gruppo sia le sue reti”.