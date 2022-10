Credit Suisse mette in vendita anche il Savoy. Ma è corsa contro il tempo per evitare tagli

In vista della ristrutturazione attesa dal mercato che verrà annunciata il 27 ottobre, Credit Suisse, colpita da una serie di perdite dovute a scandali finanziari, ha lanciato un'offerta di riacquisto di titoli di debito senior per un totale di 3 miliardi di franchi svizzeri.

Il gruppo svizzero intende così ottimizzare la spesa in interessi e approfittare delle condizioni di mercato.

Dopo la maxi perdita da 5 miliardi per l'esposizione al'hedge fund Archegos nel 2021 e una serie di misure di risanamento giudicate poco incisive dal mercato, le azioni del gruppo, anche per effetto di una serie di voci circolate via social, sono finite nei giorni scorsi ai minimi storici mentre i Cds, che misurano la possibilità di default, sono schizzati verso l'alto.

Sulla piazza di Zurigo, il titolo Cs Group N questa mattina ha inizialmente messo a segno un rialzo del 2,92% dopo aver aggiornato i minimi storici nei giorni scorsi.

Il confronto del titolo con l'indice Swiss Market, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cs Group N rispetto all'indice, rivelando quindi l’interesse crescente per il titolo da parte dei compratori.

Secondo quanto riporta oggi il sito della Radiotelevisione Svizzera, il timore però per un’eventuale drastica cura “dimagrante”, “con una revisione del business e il taglio di migliaia di posti di lavoro, è reale”.

"Le difficoltà sono soprattutto in campo internazionale nell’investment banking. È lì che le misure più incisive saranno prese. Quindi non sarà una tragedia per la piazza finanziaria ticinese", ha dichiarato alla Rsi Alberto Petruzzella, presidente dell’Associazione bancaria ticinese (Abt). "Ma anche solo qualche posto di lavoro sacrificato evidentemente non è un bene".

Secondo l’agenzia Bloomberg Credit Suisse starebbe già attivamente cercando una società cui cedere una quota nell’investment banking per evitare un aumento del capitale.

“L’investitore esterno, riporta l’agenzia, si occuperebbe di queste entità - fra cui quelle di consulenza - apportando il capitale necessario per nuove assunzioni e per il mantenimento del personale esistente”.

Intanto, il gruppo, alla ricerca di capitali freschi (secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti finanziari, occorrono 5 miliardi di euro da qui al 27 ottobre) starebbe portando avanti la cessione di alcune attività in portafoglio: una di queste è il Savoy Hotel di Paradeplatz a Zurigo, albergo a cinque stelle gestito dal gruppo internazionale Mandarin Oriental, attualmente chiuso per ristrutturazione.

Stando a Inside Paradeplatz la banca avrebbe fatto un’offerta al miliardario Götz Bechtolsheimer, che gestisce anche il gruppo di hotel di lusso Tschuggen. La vendita potrebbe far confluire nelle casse del gruppo circa 400 milioni di franchi.