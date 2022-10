Da Vontobel 13 Memory maxi cash collect con maxi coupon

Vontobel ha quotato sul mercato secondario i primi certificati Memory Maxi Cash Collect con maxi coupon a novembre e dicembre tra il 10% e il 26%, anche con possibilità di rimborso anticipato entro l’anno.

La prima emissione di Memory Maxi Cash Collect prevede cinque prodotti con date di valutazione mensili, sette bimestrale. Per tre certificati l’emittente ha previsto la possibilità di rimborso anticipato già alla prima data di osservazione di dicembre. Pertanto, nel caso in cui tutti i titoli sottostanti non dovessero deprezzarsi rispetto al proprio prezzo di riferimento Iniziale, gli investitori riceverebbero immediatamente sia maxi coupon che rimborso del valore nominale di 100 euro. Infine, per dieci dei tredici prodotti emessi, l’incasso del maxi coupon iniziale è facilitato grazie al posizionamento della soglia bonus al 10% dei prezzi di riferimento iniziali (fino ad un -90% dei sottostanti dall’emissione) e in ogni caso dotato di effetto memoria. Gli importi dei maxi coupon, a seconda del basket sottostante, variano dal 10% al 26%.

Gli scenari alla prima data di valutazione sono tre:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al livello autocall (se previsto), il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al maxi coupon.

2) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla soglia bonus e al di sotto del livello autocall (se previsto), l’investitore riceve il Maxi Coupon e l’investimento prosegue.

3) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della soglia bonus, l’investitore non riceve il maxi coupon, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari alle date di valutazione successive alla prima sono tre:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al livello autocall (se presente), il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla soglia bonus e al di sotto del livello autocall (se previsto), l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue.

3) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della soglia bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza sono due:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla barriera, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in

2) Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, andando incontro ad una perdita sul capitale investito.