Mediolanum sfonda il tetto dei 4 miliardi nel gestito

Settembre a gonfie vele per Banca Mediolanum che ha reso noti i risultati commerciali pari 615 milioni di euro, di cui:

- Raccolta netta totale 247 milioni, 5,62 miliardi Ytd

- Raccolta netta in risparmio gestito 391 milioni, € 4,23 miliardi Ytd

- Nuovi finanziamenti erogati 353 milioni, 2,88 miliardi Ytd

- Premi polizze protezione 15 milioni, 133 milioni Ytd

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta: “In un contesto tuttora fortemente sfidante Banca Mediolanum si distingue ancora una volta per l’elevata capacità di proporre una consulenza di valore. Pongo l’attenzione sui 391 milioni di raccolta in risparmio gestito che evidenziano quanto i nostri clienti, grazie all’incessante lavoro dei family banker, comprendano l’importanza di perseguire con costanza e metodo i propri obiettivi di investimento, anche e soprattutto nei momenti di mercato difficili. Con 4,2 miliardi di raccolta gestita nei primi 9 mesi, guardiamo con fiducia all’ultimo trimestre, nel quale ci aspettiamo ancora ottimi risultati”.

Prosegue Doris: “Il business ben diversificato di Banca Mediolanum, che ci caratterizza rispetto alle altre banche reti, continua a sostenere la crescita dell’azienda: il credito – 353 milioni nel mese e 2,9 miliardi da inizio anno – si distingue per qualità e quantità, così come i premi delle polizze protezione salgono a 133 milioni da inizio anno, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021. Anche l’acquisizione di clienti procede a gran ritmo, con 13.200 nuovi clienti bancari nel mese di settembre e circa 126.000 da inizio anno”.