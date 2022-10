Societe Generale: sul Sedex arrivano i “discount” su azioni italiane

Societe Generale ha quotato sul Sedex di Borsa Italiana dieci nuovi discount certificate su azioni quotate in Italia (Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Stellantis).

Questi nuovi strumenti offrono un’esposizione all’andamento del prezzo dell’azione sottostante fino ad un determinato livello (Cap) a fronte di un prezzo di emissione inferiore al prezzo dell’azione stessa, da qui traggono il nome “discount”. Anche il prezzo di mercato durante la vita del prodotto sarà inferiore o uguale al prezzo dell’azione sottostante.

A scadenza, i discount certificate di Societe Generale prevedono un rimborso pari al prezzo di riferimento dell’azione sottostante alla data di valutazione, fino ad un livello massimo pari al cap fissato al momento dell’emissione

Tali certificati sono negoziati con liquidità infragiornaliera su SedeX di Borsa Italiana e scadono a dicembre 2023.

Costanza Mannocchi, head of Exchange traded products di Societe Generale in Italia, ha commentato: “I certificati discount sono prodotti pensati per chi vuole mantenere un’esposizione su determinati titoli azionari, ma in una fase di mercato che considera stabile o moderatamente positiva. infatti, questi nuovi prodotti consentono di acquistare i certificati a “sconto” rispetto al valore dell’azione e di beneficiare di un potenziare rialzo del sottostante fino a un cap predeterminato”.