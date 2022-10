Volatilità nel reddito fisso: Gilt britannici e implicazioni per i bond europei

Le probabilità di un rallentamento che potrebbe portare le banche centrali ad allentare la pressione per sostenere un'eventuale ripresa economica si stanno via via riducendo. L’idea di riposizionarsi con orizzonte fine 2023 e oltre, beneficiando dei titoli growth, è diventata una visione a breve termine con necessità di gestire il rischio. L’analisi a cura di Sebastien Galy, senior macro strategist.

“Volatilità nel reddito fisso

Cosa è successo nel mercato dei Gilt?

Nel Regno Unito, la proposta di un'ampia espansione del bilancio del governo attraverso tagli fiscali ha scosso la fiducia nei Gilt e nella sterlina (Gbpusd). I Gilt decennali, in rialzo da settimane, sono aumentati di 40 punti base dopo l'annuncio, mentre la sterlina è scesa bruscamente. Gli analisti, tra cui il Fmi, hanno criticato la mossa del Regno Unito, che ha costretto la Banca d'Inghilterra a comprare Gilts a lunga scadenza sotto la pressione dei grandi investitori e infine il governo a fare parzialmente marcia indietro. Il rapporto debito/Pil, pari al 97%, potrebbe salire a livelli più preoccupanti.

Quali implicazioni per i bond europei?

Il timore è che il contraccolpo di un mercato obbligazionario si ripercuota sugli altri dato che gli investitori non sono più sicuri della loro capacità di prevedere il tasso a termine di questo ciclo di rialzo dei tassi dalla Fed alla Bce. In effetti, l'inflazione nell'Eurozona a settembre è stata più alta del previsto, pari al 10%, con una crescita core superiore alle attese, pari al 4,8%. La tentazione è ancora quella di posizionarsi per un eventuale ciclo di taglio dei tassi.

Cosa implica per gli investitori?

Continuiamo a preferire la sicurezza dei Covered Bond a bassa duration. Alla fine con il consolidarsi delle aspettative di un'inflazione in calo, vedremo avviarsi il circolo virtuoso dell'assunzione di rischio nel reddito fisso. Per quanto riguarda l'High yield, dobbiamo anche essere in grado di prevedere correttamente la fine del ciclo economico e il conseguente tasso di default. È probabile che le aspettative sul mix di crescita e inflazione oscillino molto ancora per qualche mese, finché la politica monetaria non avrà un impatto significativo. In questo contesto, la scelta di società di tipo investment-grade con un modello di business solido e non troppo costoso continua a rivelarsi sensata.”