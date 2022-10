Alliance Bernstein assegna a Capati la responsabilità del segmento retail

Alliance Bernstein ha nominato Fabrizio Capati nel ruolo di director of italian distribution, al fine di sostenere gli sforzi di espansione della società in un mercato strategico in crescita. Dalla sede AB di Milano, Capati seguirà le attività connesse alla consulenza per il mercato retail al fianco di Giovanni De Mare, country head Italia di AB, al quale riporterà. Nicola Meotti continuerà, invece, a seguire il canale istituzionale italiano.

Capati ha alle spalle quasi 15 anni di esperienza nel settore dell’asset management. Di recente, ha ricoperto il ruolo di head of retail distribution Italy presso Lazard Fund Managers, nel quale si è occupato di sviluppare ed espandere l’attività di gestione degli investimenti nella regione. In precedenza ha lavorato per 13 anni presso Vontobel Asset Management.

Nel suo ruolo attuale, Capati supervisionerà le relazioni strategiche di AB con il mercato italiano della consulenza nel segmento retail, collaborando con la clientela in materia di strategie d’investimento, asset allocation e condivisione delle conoscenze.

“Il mercato italiano resta una delle componenti chiave dell’attenzione strategica di AB per l’area Emea, ed è con grande piacere che diamo il benvenuto a Fabrizio nel nostro team”, ha commentato Giovanni de Mare. “Fabrizio porta con sé un bagaglio di conoscenze che spaziano su una vasta gamma di aree di investimento, e riteniamo che il suo ingresso possa agevolare e supportare le attività di AB in Italia, aiutando a cogliere le numerose opportunità presenti nel territorio. Siamo entusiasti del contributo che potrà dare all’obiettivo di Alliance Bernstein di aiutare i clienti e i prospect italiani ad affrontare le sfide a lungo termine nell’attuale e complesso contesto di mercato.”