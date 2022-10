Bis di nomine in Credit Suisse asset management

Bis di nomine per Credit Suisse asset management in Italia.

Settimana scorsa è arrivato l’annuncio, direttamente dal suo profilo Linkedin, della nomina di Emanuele Bellingeri a responsabile dei mercati Svizzera& Emea Wholesale Distribution di Crédit Suisse asset management.

La carica va a sommarsi a quella di responsabile di Crédit Suisse asset management per l’Italia. Bellingeri è stato nominato alla guida di Crédit Suisse asset management in Italia il 7 gennaio 2019, prima è stato quasi 11 anni in iShares Italy dove per più di nove anni ha ricoperto la carica di responsabile.

Dopo la nomina di Bellingeri, questa settimana tocca a Patrizia Noè ampliare il raggio delle sue responsabilità: dopo oltre 20 anni nel segmento istituzionale si occuperà anche del canale third party wholesale per l’Italia.

Patrizia Noè si è da sempre occupata di clientela istituzionale diventando nel 2019 responsabile del canale in Credit Suisse. A partire da oggi, assume l’incarico di head of distribution Italy, con l’obiettivo strategico di costruire partnership e portare la sua esperienza e capacità di offrire soluzioni personalizzate anche negli altri segmenti, third party e wholesale.

“Sono molto felice di affidare questa nuova responsabilità a Patrizia Noè. Patrizia nel corso degli anni ha dimostrato una profonda competenza nel creare solide partnership e una rara capacità di leggere il mercato e declinare le esigenze dei clienti in soluzioni personalizzate”, afferma Emanuele Bellingeri, head of third party wholesales CH & Emea e head of Am Italy. “La sua comprovata esperienza darà un impulso alla nostra strategia di crescita e ci permetterà di consolidare il nostro posizionamento sul mercato italiano, non solo in ambito istituzionale, ma in tutti i segmenti.”

“Sono onorata della fiducia che mi è stata affidata. Fin da subito il mio principale obiettivo sarà quello di delineare una strategia di crescita volta a costruire solide relazioni con i clienti valorizzando le capacità di investimento del Gruppo e le nostre competenze distintive nella gestione di mandati e servizi personalizzati”, afferma Patrizia Noè, head of distribution Italy Credit Suisse asset management.