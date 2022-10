La crescente importanza dei fattori Esg nel credito asiatico

Sebbene le tematiche Esg stiano rapidamente diventando mainstream in Asia, sta emergendo un’inevitabile divergenza tra i Paesi in termini di promozione della consapevolezza ambientale, sociale e di governance e di aumento dei requisiti di divulgazione aziendale. L’analisi a cura di Sheldon Chan, portfolio manager, Asia credit.

"Per quanto riguarda l'asset class del credito asiatico, l'integrazione di fattori Esg in un quadro di ricerca fondamentale e bottom-up può contribuire a individuare società di alta qualità e lungimiranti, con maggiori prospettive di sostenibilità a lungo termine e, di conseguenza, migliori profili di rischio di credito. È importante notare che l'integrazione dei fattori Esg, accanto alla tradizionale analisi delle considerazioni finanziarie, può anche aiutare a gestire i rischi di credito al ribasso.



Nonostante l’Asia sia stata relativamente ritardataria nell’adozione dell’integrazione Esg o nell’applicazione di obiettivi sostenibili ai mandati di investimento, la regione è all’avanguardia nell’investimento socialmente responsabile (incorporando valori nei mandati di investimento) per quanto riguarda la finanza islamica. La Malesia, ad esempio, nel 1983 ha emanato una legge per regolamentare le attività bancarie conformi alla tradizione islamica, mentre l’Indonesia, che vanta la popolazione islamica più numerosa al mondo, è anche uno dei principali emittenti di questo tipo di investimenti socialmente responsabili.

L’emissione di obbligazioni con marchio Esg in Asia ex Japan ha raggiunto i 75 miliardi di dollari nel 2021, triplicando i volumi di emissione del 2020. Cina e Corea del Sud insieme rappresentano il 70% del totale, mentre Hong Kong e Paesi come India e Indonesia si dividono la quota restante.



Dal punto di vista degli investimenti, tuttavia, ci sono ancora molti problemi di crescita da superare, che creano opportunità per gli investitori strategici di capitalizzare su potenziali dislocazioni dei prezzi.

Gli emittenti di credito asiatici tendono inoltre a fare uno screening insufficiente in termini di disclosure Esg, rendendo più difficile la formazione di un quadro completo delle loro potenziali responsabilità e delle misure che potrebbero adottare per superarle. Tuttavia, ci sono segnali di miglioramento. I requisiti di disclosure Esg sono ora obbligatori per le società quotate in borsa a Hong Kong, Singapore, Tailandia e Filippine. La China securities regulatory commission ha recentemente introdotto nuovi requisiti che impongono a tutte le società quotate e agli emittenti di obbligazioni di divulgare i rischi Esg associati alle loro attività. Altrove, India e Corea del Sud hanno aggiornato le raccomandazioni volontarie per migliorare la rendicontazione Esg.



Si prevede che ulteriori requisiti di rendicontazione Esg emergeranno anche in seguito alle crescenti pressioni esercitate sulla maggior parte dei Paesi della regione affinché riducano le loro impronte di carbonio e frenino il ricorso ai combustibili fossili. La Cina, ad esempio, di gran lunga il maggior emettitore di gas serra al mondo, si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060. La tendenza a un maggiore impegno da parte delle aziende asiatiche, con molte che cercano di capire meglio e migliorare il proprio livello di disclosure, è un chiaro passo nella giusta direzione.



Prevediamo inoltre che la crescente spinta dell’Asia verso la sostenibilità e la riduzione della sua dipendenza dai combustibili fossili possa fornire una spinta strutturale per un aumento delle emissioni di sostenibilità. Attualmente, l’universo d’investimento è sbilanciato verso i settori ad alta intensità di capitale e di materie prime. Aree come i settori della tecnologia e dei consumi hanno una ponderazione molto inferiore rispetto al mercato azionario regionale, dove rappresentano complessivamente più di un terzo del benchmark. A nostro avviso, questa situazione è destinata a cambiare e dovrebbe creare opportunità di credito più ampie attraverso una ricerca basata sui fondamentali e bottom-up."