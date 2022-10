Oltre 300 milioni di raccolta nella prima finestra per Fai Mercati Privati Sostenibili

Ha preso il via il 4 ottobre la seconda finestra di collocamento dell’anno dedicata all’iniziativa Fai Mercati Privati Sostenibili, la principale piattaforma in Italia per investire nei mercati privati, che si chiuderà il 2 dicembre.

Durante la prima finestra di collocamento le reti di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest e IW Private Investments) hanno già collocato, da aprile a settembre, circa 320 mln di euro.

Le soluzioni Fai - Fideuram Alternative Investments - di Fideuram am sgr offrono la possibilità di sostenere direttamente l’economia reale attraverso investimenti in imprese ed attività non disponibili sui mercati quotati e in grado di generare valore nel tempo.

Complessivamente la piattaforma Fai - lanciata nel 2016 – ha raccolto oltre 2,2 mld euro, di cui 1,7 mld euro già investiti in 350 aziende internazionali.

Questo settimo fondo dell’offerta Fai, denominato Mercati Privati Sostenibili e realizzato in collaborazione con BlackRock, si caratterizza per un portafoglio altamente diversificato in operazioni di private equity, infrastrutture e private debt e per fornire agli investitori un’esposizione globale con investimenti prevalentemente in Nord America ed Europa.

Gli investimenti del fondo FAI Mercati Privati Sostenibili, conforme all’art. 8 del Regolamento Sfdr, sono orientati al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili approvati dalle Nazioni Unite e inseriti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Gianluca La Calce, responsabile marketing e sviluppo offerta di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha così commentato: “Gli investimenti nei mercati privati e nell’economia reale rappresentano per la nostra clientela patrimonializzata un'opportunità strategica per ampliare le opportunità di rendimento e migliorare la diversificazione dei portafogli, rispetto alle asset class tradizionali. Attraverso il Fondo Fai Mercati Privati Sostenibili la nostra clientela promuove l’economia reale e la creazione di valore sostenibile nel tempo”.