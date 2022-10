Alpian, servizio “mobile only” per la prima banca private digitale svizzera

Alpian, società tecnologica finanziaria incubata da Reyl Intesa Sanpaolo, lancia i suoi servizi come prima banca private digitale svizzera, costruita per rispondere alle esigenze specifiche del segmento di clientela mass affluent.

Il suo servizio mobile only, che comprende servizi bancari private e di uso quotidiano, è ora scaricabile dagli store Apple e Google Play.

Il modello adottato è ibrido e combina un’esperienza bancaria di ultima generazione con l’assistenza degli esperti consulenti finanziari di Alpian, in grado di offrire alla clientela mass affluent l’accesso a servizi normalmente riservati ai clienti delle banche private tradizionali.

Grazie al proprio mandato discrezionale di gestione patrimoniale, Alpian introduce servizi professionali e altamente personalizzati dedicati a questo segmento di clientela. La commissione di gestione altamente competitiva, pari allo 0,75%, definisce un nuovo standard nel settore per patrimoni investibili di questa portata.

I servizi bancari quotidiani sono integrati nell’esperienza digitale, con la possibilità di eseguire pagamenti, usufruire dei servizi di cambio valuta, prelevare denaro contante ed effettuare acquisti utilizzando un’esclusiva carta di debito in metallo.

A differenza di altre banche digitali, Alpian permette alla propria clientela la possibilità di organizzare videochiamate in-app con un consulente finanziario in Svizzera, che sarà in grado di rispondere a qualsiasi domanda o dubbio.

Schuyler Weiss, ceo di Alpian, commenta: "Il lancio di Alpian, la prima banca private digitale svizzera, rappresenta un passo avanti per il settore. Si tratta del primo traguardo importante lungo un percorso che ne prevede molti altri. Aver introdotto questa offerta nel mercato svizzero ci rende davvero orgogliosi: stiamo già pensando agli altri servizi che proporremo alla nostra clientela in futuro".

Pasha Bakhtiar, presidente del consiglio di amministrazione di Alpian, aggiunge: "Il lancio sul mercato di Alpian dimostra la qualità, l’etica professionale e la determinazione delle persone che lavorano con noi dai primi giorni dello sviluppo di questo progetto incubato da Reyl. Fin dall’inizio, il team ha lavorato senza sosta alla creazione di una banca private digitale svizzera solida che non ha eguali sul mercato. Siamo davvero grati per il sostegno che ci hanno dimostrato tutti i nostri azionisti riponendo la loro fiducia in questa iniziativa che ora prende vita".