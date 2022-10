Boom di richieste per il primo social bond di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha collocato con successo il suo primo Social Bond sul mercato euro sotto forma di senior preferred (scadenza 7 anni) per un valore nominale di 750 milioni di euro e ad un livello pari al Mid Swap + 235 punti base, cedola del 5,25% e data valuta 13 ottobre. La domanda ha raccolto oltre 1,3 miliardi di ordini per il 70% circa provenienti di investitori specializzati in tematiche Esg.

Il Social Bond collocato da Intesa Sanpaolo è la più grande emissione per un emittente bancario italiano in questo formato, nonché l'emissione senior con la durata più lunga da gennaio 2022 per il segmento financial institutions in Italia.

L'emissione è dedicata a finanziare o rifinanziare le categorie social descritte nel Green, social and sustainability bond Framework del Gruppo. Il portafoglio social a valere dell'emissione è costituito prevalentemente da finanziamenti alle pmi operanti in aree svantaggiate (inclusi i Covid loan) e soggetti no profit operanti in settori di particolare attenzione sociale (sanità, istruzione, welfare e solidarietà).

Il libro ordini è stato molto diversificato: il dettaglio mostra una partecipazione per circa il 53% fund managers, 27% banche e private banks e 18% assicurazioni e fondi pensione.

La distribuzione geografica evidenzia il 36% dalla Francia, il 18% da Regno Unito e Irlanda, il 15% da Germania e Austria, il 13% dall'Italia, il 6% dal Benelux, il 5% dalla Svizzera e il 4% dalla Spagna.

Al collocamento, in qualità di bookrunner, hanno partecipato Barclays, Citi, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi CIB), JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.