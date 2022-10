Da Aism Luxembourg un long/short conforme all’art.9 della Sfdr

Aism Luxembourg ha lanciato il “Sustainable Long/Short European Equity Fund”, uno tra i primi fondi long/short compliant all’art.9 secondo la normativa Sfdr. Il prospetto e la politica di investimento sono stati approvati dalla Cssf (The Commission de Surveillance du Secteur Financier ) con iter completo dopo l’introduzione della normativa comunitaria.

Il fondo investe prevalentemente in Europa e nasce per seguire i trend della sostenibilità in campo ambientale, sociale e di governance; gli investimenti saranno inoltre orientati sui temi sostenuti dal programma Next generation EU e da altre iniziative mondiali che coinvolgono le società europee a livello globale.

L’approccio long/short consentirà di attuare una gestione capace di operare in due sensi. Il fondo investirà in tutte quelle aziende di ciascun settore (nessuno escluso) che beneficeranno dei mega trend in atto, mentre verranno prese posizioni corte sulle aziende che ne subiranno un impatto negativo. Posizioni short verranno assunte anche per tutte quelle aziende- con alte controversie - in ambito ambientale, sociale o di governance ed anche quelle che dimostreranno di non fare abbastanza per rendere sostenibile il proprio business model.

Il fondo dividerà inoltre i suoi asset investendoli nelle aziende a basso rischio - secondo uno o più indicatori PAI (Principal adverse impact indicators) - oppure in quelle che, seppur ad alto rischio, saranno maggiormente proattive nel ridurlo.

Tramite un’attenta gestione del rischio, il fondo si prefigge di generare un rendimento positivo nel medio-lungo periodo, mantenendo mediamente posizioni lunghe sui temi sottostanti, attenuadone la volatilità.

Il fondo va a completare una gamma di fondi Esg art. 8, appartenenti alla sicav Kyron, composta da due fondi bond, un fondo globale equity long only e un fondo L/S globale.

Il team è composto da Massimiliano Comità, portfolio manager (certificato Cesga), e Giorgio Abraini, co-gestore.

Massimiliano Comità, già co-gestore di uno tra i primi fondi italiani long/short Esg lanciato nel 2019, ha così commentato: “Questo è un fondo che nasce per dare una spinta maggiore nella direzione a cui puntiamo: un mondo socialmente più equo, pulito, guidato da società trasparenti.;in una parola, un mondo più sostenibile. A differenza dei fondi long only, questo fondo ha due obiettivi in più:penalizzare le aziende che non fanno abbastanza e ridurre il rischio su temi sottostanti molto volatili”.