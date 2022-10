Fmi: Italia e Germania in recessione nel 2023

Un 2023 nel segno della recessione per Italia e Germania, che chiuderanno l’anno con una contrazione del Pil, rispettivamente, dello 0,2 e dello 0,3%.

Crescita col freno a mano tirato per l’Eurozona, ma anche per Stati Uniti e Cina. A fornire queste previsioni è il Fondo monetario internazionale che conferma i rischi già indicati dagli analisti: se per il 2022 la crescita globale resta confermata al 3,2%, quella stimata per il 2023 subisce l’ennesimo taglio, che la porta al 2,7%, rispetto al 2,9% previsto a luglio.

Come anticipato nei giorni scorsi dalla direttrice generale dell’Fmi, Kristalina Georgieva, tra la fine del 2022 e il 2023, il gruppo dei Paesi che rappresentano circa un terzo dell’economia globale registreranno un calo del Pil per due trimestri consecutivi (recessione tecnica).

Per l’Italia, l’Fmi prevede un calo del Pil dello 0,2% nel 2023, con una revisione al ribasso di quasi un punto percentuale rispetto allo 0,7% stimato a luglio. Per il 2022, invece, la crescita dovrebbe attestarsi al 3,2%, lo 0,2% in più rispetto a luglio, per effetto della ripresa registrata da turismo e produzione industriale. La discesa del debito pubblico rallenta: resta attorno al 147% nel 2022 e nel 2023, dal 151% del 2021, mentre il deficit è stimato al 5,4% quest’anno e al 3,9% nel 2023.

Le previsioni sono ancora più negative per la Germania. La contrazione del Pil nel 2023 sarà dello 0,3%, contro una crescita dello 0,8% stimata a luglio. Nel 2022, il Pil tedesco salirà del’1,5% (+0,3% rispetto alle stime di luglio).

Nell’Eurozona, la crescita del Pil è prevista al 3,1% nel 2022 (+0,5% rispetto a luglio) e a un risicato 0,5% nel 2023, con una profonda revisione al ribasso rispetto all’1,2% stimato sei mesi fa.

La crescita negli Stati Uniti dovrebbe diminuire dal 5,7% nel 2021 all’1,6% nel 2022 e fermarsi all’1% nel 2023. Il dato del 2022 è stato rivisto al ribasso di 0,7 punti percentuali rispetto alle stime di luglio, riflettendo l’inaspettata contrazione registrata nel secondo trimestre. Il reddito reale disponibile continua a scendere, frenando la domanda dei consumatori.

In controtendenza la Cina: nel 2022, la crescita si ferma al 3,2%, la più bassa in più di quattro decenni (esclusa la crisi pandemica del 2020), per effetto dei focolai di Covid-19 e della politica di contenimento adottata e delle difficoltà del mercato immobiliare. Nel 2023, però, ci sarà un rimbalzo del 4,4% (anche se dello 0,2% più basso del previsto).

L’India si conferma l’economia a più rapida crescita, nonostante una correzione al ribasso rispetto alle stime di luglio: nel 2022, il Pil salirà del 6,8% (-0,6%), seguito dal 6,1% atteso per il 2023.

Nonostante l’ipotesi di un crollo di quasi dieci punti percentuali, formulata a inizio del conflitto, le stime del Fondo sull’economia russa continuano a migliorare: nel 2022 la contrazione sarà del 3,4%, seguita da un ulteriore calo del 2,3% nel 2023. Gravissima la situazione dell’Ucraina, che quest’anno vedrà il Pil crollare del 35%.

La raccomandazione del Fmi, come sottolineato da Georgieva nei giorni scorsi, è duplice: da un lato le banche centrali devono continuare la stretta monetaria avviata per domare i prezzi, dall’altro la politica fiscale dei Governi non deve remare in senso opposto e deve quindi evitare di alimentare un’espansione della domanda che renderebbe più difficile la lotta all’inflazione. Le misure di sostegno devono pertanto essere mirate ai ceti più vulnerabili e temporanee.

L’Fmi avvisa che tra il rischio di stringere troppo (indebolendo più del dovuto le economie) e quello di stringere troppo poco, quest’ultimo è quello più grave, dato il potenziale in termini di innesco di una spirale inflazionistica. L’inflazione dovrebbe raggiungere il picco verso la fine del 2022, ma resterà alta più a lungo del previsto, nonostante la frenata dell’economia globale.