Generali: dal fondo “Fenice 190” investimenti per oltre 700 milioni di euro

Il Fondo Fenice 190 del Gruppo Generali, costituito nel febbraio 2021 per supportare la crescita economica sostenibile in Europa, ha individuato ad oggi opportunità di investimento per circa 700 milioni di euro in 10 differenti iniziative in Italia, Francia e Germania. Il Fondo prevede un impegno di 2,5 miliardi di euro (500 milioni all’anno dal 2021 al 2025), che si aggiunge al miliardo stanziato dalle compagnie del Gruppo Generali come iniziative straordinarie anti-crisi avviate a marzo 2020, da investire nelle piccole e medie imprese a supporto della sostenibilità ambientale (transizione energetica e lotta al cambiamento climatico) e delle comunità locali.

Complessivamente, il Gruppo Generali, attraverso il Piano Fenice 190 investirà circa 3,5 miliardi di euro fino al 2025 per sostenere concretamente la ripresa economica in Europa.

Fenice 190 è un fondo di fondi di diritto lussemburghese costituito nel 2021 che rappresenta il primo fondo multi-asset del Gruppo Generali nel mercato degli alternativi poiché investe in tutte le asset class che caratterizzano i private markets. Classificato come articolo 8 secondo il regolamento Sfdr, è organizzato in 8 comparti e due profili di rischio: uno “income” che include fondi di private debt, debito infrastrutturale e fondi di real estate dal basso profilo di rischio, e un profilo “growth” che include fondi di private equity, fondi di real estate orientati alla crescita e fondi infra-equity, al fine di coprire al meglio tutte le esigenze di asset allocation di un investitore istituzionale evoluto, sia interno che esterno al Gruppo Generali.

Il Fondo è infatti aperto a investitori terzi, che potranno co-investire con le compagnie assicurative del Gruppo Generali beneficiando della stessa expertise e delle stesse condizioni di governance e di gestione del Fondo stesso. Il Fondo proseguirà la sua attività di investimento con un secondo round di commitment per il 2023.

Il Fondo Fenice 190 è implementato tramite l’ecosistema di società di gestione di Generali Investments ed è un prodotto di Generali Investments Luxembourg, per il quale Generali Investments Partners agisce come gestore delegato. Le iniziative sono selezionate e analizzate da un team d’investimento dedicato: fattore chiave degli investimenti è la sostenibilità che guida la selezione delle sole aziende che presentano metriche definite e misurabili. Le operazioni sono poi sottoposte all’approvazione del comitato investimenti e del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Partners. Ad oggi sono state valutate oltre 120 opportunità di investimento, con un tasso di selezione al di sotto del 10%.

Generali Investments Luxembourg e Generali Investments Partners operano come sgr all’interno della business unit Asset & Wealth Management di Generali, guidata dal ceo Carlo Trabattoni che ha commentato: “Fenice 190 è l’esempio più concreto di come convogliare in modo efficace il capitale degli investitori istituzionali per sostenere la crescita di settori chiave dell’economia reale in Europa. Si tratta di un programma di cinque anni fortemente voluto dal Gruppo Generali per contribuire in maniera significativa allo sviluppo di infrastrutture essenziali nei settori dell’energia, dei trasporti, della sanità e delle reti digitali. Da quando abbiamo lanciato quest’iniziativa stiamo valutando un enorme bacino di potenziali investimenti a riprova del dinamismo delle iniziative imprenditoriali nel nostro Paese e a livello europeo. Questo primo commitment di investimenti conferma il nostro impegno verso la sostenibilità che intendiamo come il giusto equilibrio tra il ritorno per i nostri investitori e il contributo positivo alla società e alle comunità locali”.