Graniteshares, ecco i 10 titoli italiani più shortati

Una nuova analisi commissionata dall’Etp provider GraniteShares rivela che, al 28 settembre, Maire Tecnimont, il gruppo leader industriale con oltre 50 società operative nei settori ingegneristico, tecnologico ed energetico, era la società italiana quotata maggiormente shortata.

Circa il 5.2% della sua capitalizzazione era detenuta in posizioni short da cinque società di investimento, con Ako Capital in testa con il 1.74%.

Al secondo posto fra le società italiane più shortate si posiziona Fincantieri, il più grande costruttore navale d’Europa, con il 2.11% delle sue azioni detenuto in posizioni short da tre gestori di fondi. Seguono Webuild, con l’1.99% detenuto da tre società di investimento, e Datalogic, con l’1.64% detenuto da un singolo investitore istituzionale.

Di seguito la top 10 completa.

La ricerca ha anche rivelato che, al momento dell’analisi, Citadel Advisors deteneva il più alto numero di posizioni short su società italiane quotate, quattro, seguita da Fosse Capital Partners e JPMorgan Chase & Co., entrambe con tre posizioni short aperte.

La tabella mostra le 10 società di gestione con il più alto numero di posizioni short su società quotate su Borsa Italiana.

William Rhind, fondatore e ceo di GraniteShares, ha dichiarato: “con l’inflazione vicina alla doppia cifra, le minacce di recessione e il crescente debito pubblico, vi è stato un impatto inevitabile sul prezzo delle società quotate su Borsa Italiana. Questi fattori combinati danno vita ad un ambiente potenzialmente favorevole per gli investitori più sofisticati che cercano di generare valore prendendo posizioni short sui mercati US, europei e italiani utilizzando strumenti come gli Etp.”

Margherita Bertossi, sales director di GraniteShares per l’Italia, aggiunge: “L’attuale contesto di mercato è alla base del motivo che ci ha spinti a fare il nostro ingresso sul mercato italiano: dare la possibilità anche agli investitori non istituzionali di entrare con posizioni short sul mercato attraverso strumenti efficienti, trasparenti e liquidi, sia con finalità di hedging, sia per generare extra rendimenti. Il crescente interesse mostrato dagli investitori verso queste strategie ci sta dando ragione”.