State Street rivela il futuro del fixed income

Secondo il rapporto “The Future of Fixed Income”, condotto da State Street Global Advisors, la divisione di asset management di State Street Corporation, molti investitori stanno aggiungendo investimenti nel credito privato a quelli già in portafoglio sul debito governativo e societario. Inoltre, si stanno dimostrando interessati a nuovi approcci sistematici alle obbligazioni per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi. I risultati si basano su un’indagine globale condotta su 700 fondi pensione, endowment, fondazioni e fondi sovrani, oltre che su gestori patrimoniali e asset manager.

I risultati di quest’anno rivelano inoltre che la pressione sulle commissioni e la maggiore trasparenza spingono gli investitori a scegliere l’indicizzazione come mezzo per ottenere un accesso efficiente a settori interessanti. Per molti investitori le allocazioni stanno cambiando e si sta affermando un approccio bilanciato tra attivo e passivo.

“Gli investitori istituzionali scelgono gli Etf obbligazionari attivi e passivi a un ritmo sempre più rapido per ottimizzare l’asset allocation e la liquidità dei loro portafogli in questo difficile contesto di mercato” ha dichiarato Bill Ahmuty, Head of Spdr fixed income group di State Street Global Advisors. “Con l’evoluzione del mercato obbligazionario, alcune delle inefficienze strutturali che storicamente rappresentavano fonti di sovraperformance si sono attenuate, aumentando la domanda di investimenti basati sugli indici. Tuttavia, per i gestori attivi rimangono ancora delle opportunità per creare valore aggiunto, soprattutto per chi ha una profonda conoscenza del settore e competenze creditizie in segmenti specifici dei mercati del credito e dei prestiti.”

Il report ha evidenziato che mentre gli investitori si adeguano al mercato attuale ed esaminano la duration del loro portafoglio, gli intervistati sono particolarmente interessati ad aumentare le allocazioni in prestiti bancari (51%) e in obbligazioni indicizzate all’inflazione (42%) nei prossimi 12 mesi.

Circa un terzo degli investitori (31%) negli ultimi 9 mesi ha scelto di ridurre le proprie allocazioni nell’obbligazionario tradizionale a favore di strumenti alternativi e un ulteriore 29% ha dichiarato di avere intenzione di farlo nei prossimi 12 mesi. Coloro che cercano rendimenti negli strumenti alternativi sono più numerosi di coloro che prediligono la liquidità.

Mentre solo il 14% degli intervistati a livello globale ha aumentato le proprie allocazioni nell’obbligazionario negli ultimi nove mesi, un numero maggiore di intervistati (19%) afferma di avere in programma di aumentarle nel corso del prossimo anno.

Gli investitori stanno mostrando interesse verso nuovi approcci basati sui dati per l’obbligazionario attraverso strategie sistematiche. Più della metà (59%) degli investitori che stanno esplorando queste strategie dichiara di volerle utilizzare per sostituire le strategie attive esistenti.

La gestione attiva non è più la scelta predefinita per gli investitori nel mercato obbligazionario.

Oltre un terzo (37%) degli intervistati dichiara che più del 20% del proprio portafoglio obbligazionario è allocato in strategie indicizzate. Per gli investitori di maggiori dimensioni, ovvero quelli con aum superiori a 10 miliardi di dollari, la percentuale sale al 57%.

Più di due terzi (76%) degli intervistati non prevede di apportare modifiche significative alla propria composizione di indici e strategie attive nei prossimi 12 mesi. Fra coloro che si propongono di fare dei cambiamenti, aumenteranno significativamente la loro allocazione complessiva nell’obbligazionario in strategie indicizzate (14%) rispetto alle strategie attive (10%).

A emergere come priorità principale per alcuni investitori istituzionali è l’Esg e non la gestione degli effetti dell’inflazione e del rialzo dei tassi d’interesse.

Più di un terzo (39%) degli intervistati afferma che la piena integrazione dei criteri Esg è la priorità più importante da affrontare nelle proprie allocazioni nell’obbligazionario nei prossimi 12 mesi.

Quasi la metà degli investitori ha integrato i fattori Esg all’interno delle obbligazioni corporate high yield (47%). Anche il credito investment-grade (44%), il debito dei mercati emergenti e i titoli sovrani (ciascuno al 41%) stanno facendo buoni progressi, ma il debito cartolarizzato (27%) continua a rappresentare una sfida.