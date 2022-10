21Shares sbarca ufficialmente negli Emirati

21Shares, società con sede a Zurigo specializzata negli Etp sulle criptovalute, fa il suo ingresso ufficiale in Medio Oriente, attraverso la quotazione del suo 21Shares Bitcoin Etp (Ticker: Abtc) – primo Etp al mondo totalmente collateralizzato sul Bitcoin (BTC) – su Nasdaq Dubai.

Con questa operazione, la società entra in un mercato fondamentale e raggiunge un traguardo importante per il suo percorso di crescita: con l’aggiunta di Nasdaq Dubai, 21Shares raggiunge un totale di 46 prodotti, quotati su 12 borse, in 7 nazioni differenti. Il trading di questo Etp a Dubai avrà le stesse caratteristiche dell’Europa.

Hany Rashwan, co-fondatore e ceo di 21Shares, ha dichiarato: “La nostra espansione negli Emirati Arabi Uniti è un punto di svolta fondamentale per il nostro percorso di crescita internazionale. Questa regione è estremamente importante per me, anche da un punto di vista personale, essendo io stesso originario del Medio Oriente, e come società ci impegneremo a fondo per fornire agli investitori locali prodotti sulle criptovalute totalmente collateralizzati, semplici da utilizzare e sicuri. Inoltre, siamo stati felici di riscontrare che i nostri partner, Nasdaq Dubai e Dubai Financial Market, condividano la nostra visione sull’offrire agli investitori la possibilità di esporsi a un asset in così rapida espansione.”

Sherif El-Haddad, che lo scorso agosto è stato nominato head of Middle East, ha aggiunto: “Le criptovalute si stanno rapidamente avviando a diventare l’asset del futuro per investitori e gestori patrimoniali, visto il ritmo a cui stanno crescendo gli investimenti e la loro adozione, con il Medio Oriente che si qualifica primo promotore di questa rapida crescita. Gli Emirati, e i Paesi del Golfo in generale, sono un mercato molto importante dal punto di vista strategico per il nostro business.”

Infine, Hamed Ali, ceo di Nasdaq Dubai e Dubai Financial Market, ha concluso: “La possibilità di accedere a classi di attività diversificate è un pilastro fondamentale nello sforzo di Nasdaq Dubai per attrarre nuovi investitori e stimolare attività di engagement da parte dei player di mercato. L'infrastruttura di livello mondiale, la rete di broker e l'approccio incentrato sulla regolamentazione del Nasdaq Dubai offrono ai gestori di fondi l'ambiente giusto per portare i loro prodotti sul mercato.”