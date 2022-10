Assogestioni: al via l’Auxiliary Corporate Governance Conference

È iniziata oggi la Auxiliary Corporate Governance Conference di Assogestioni a Roma presso l’Auditorium Hall del Museo dell’Ara Pacis.

Climate change, sostenibilità, shareholder engagement e politiche di remunerazione. Questi i temi della prima giornata dell’evento che si chiuderà il 14 ottobre.

A confrontarsi sono stati i vertici di primarie società quotate, investitori istituzionali e regolatori provenienti da tutto il mondo.

“Assogestioni rappresenta un mercato tra i primi tre del risparmio gestito a livello europeo e la sua azione è volta a favorire le migliori condizioni di funzionalità ed efficienza per l’industria”, ha ricordato in apertura dei lavori il presidente dell’associazione Carlo Trabattoni. “Buone pratiche di corporate governance”, ha aggiunto, “sono vitali per garantire la più corretta interazione tra i protagonisti dei mercati dei capitali. Tra queste, l’engagement concorre in modo particolare a realizzare tanto la tutela del risparmio quanto la creazione di valore sostenibile nel medio e lungo periodo”.

La riflessione sulla modalità di interazione fra stakeholder dell’industria dell’asset management è il filo rosso che ha unito i quattro panel della prima giornata di conferenza, aperti dai keynote speech di Andrew Hobbs, Emeia Public Policy Leader di EY, Piermario Barzaghi, partner di Kpmg, Dan Konigsburg, global corporate governance leader di Deloitte, e Stilpon Nestor, senior advisor di Morrow Sodali.

Nel corso dei lavori si è tenuta la discussione in merito al governo societario e, in particolare, alle best practice di interazione fra società quotate e asset manager, con questi ultimi nel ruolo di steward su temi di grande impatto, quali ad esempio le politiche di remunerazione.

“L'industria dell’asset management, insieme alle banche e alle altre istituzioni finanziarie, ha un ruolo centrale da svolgere nel finanziamento della transizione verso un’economia sostenibile”, ha dichiarato Patrick Amis, direttore generale specialised institutions & LSIs della Banca centrale europea. “Un engagement consistente e duraturo con gli emittenti societari sarà un fattore di successo cruciale in questo percorso”.

Nelle giornate del 13 e 14 ottobre il tema affrontato sarà quello del “Board-shareholder dialogue: Best practices, legal constraints and policy options”.

I due Academic Days riuniranno, sotto la direzione scientifica dei professori Luca Enriques (Oxford University) e Giovanni Strampelli (Università Bocconi), i maggiori accademici e practitioner a livello mondiale in un dibattito sulle best practice in materia di engagement tra azionisti ed emittenti, le cui risultanti saranno raccolte in un volume unico, edito da Cambridge University Press.

Massimo Menchini, direttore affari istituzionali di Assogestioni, che insieme al Professor Enriques aprirà i lavori di queste due giornate, commenta: “Abbiamo voluto mettere a fuoco le tematiche che costituiscono sempre di più le metriche chiave di misurazione delle pratiche di buon governo societario. Non solo. Rappresentano delle aree in focus per la formazione degli amministratori, e per questo motivo rimarranno come leit motiv anche degli approfondimenti accademici”.