Grifo Holding entra nel settore della mediazione creditizia

Grifo Holding, il primo aggregatore di servizi per il settore assicurativo e finanziario, continua a espandersi entrando nel settore della mediazione creditizia e lanciando la società dedicata GrifoFinance.

L’ottava realtà del gruppo, che avrà sede a Milano presso il quartiere generale della holding, intende affiancare i clienti nelle scelte importanti per la propria famiglia o per la propria azienda: come consulente indipendente, GrifoFinance andrà a selezionare e a proporre la soluzione di finanziamento più adatta per le differenti esigenze, incluso l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, la riorganizzazione del budget familiare e le spese per la formazione e la crescita dei figli.

Una speciale unità di business è dedicata all’imprenditore che intende investire nella propria azienda o che ha necessità di un affiancamento nel gestire la finanza d’impresa, con un’attenzione particolare al mondo del credito agevolato e alle nuove opportunità del mercato.

Attraverso la consulenza offerta dai collaboratori di GrifoFinance, che presidieranno tutte le aree geografiche di presenza del gruppo in Italia, sarà possibile scegliere fra i prodotti di primari istituti bancari nazionali e del territorio, oltre alle offerte di numerose società di leasing, factoring, cessioni del quinto di stipendio e pensione. Il consulente si occuperà di tutta la pratica di finanziamento, dalla raccolta documentale, all’elaborazione dei dati economici e di una pre-analisi di fattibilità.

“GrifoFinance nasce con l’obiettivo di integrare e completare la gamma di servizi di investimento, di protezione, di finanziamento e di consulenza che Grifo Holding offre ai propri clienti - dichiara Bernardo Franchi, amministratore unico di Grifo Holding -. Il modello di business multiservizio che lo contraddistingue nasce proprio dalla pluriennale esperienza e know how di professionisti provenienti da svariati settori che, combinata con la flessibilità e l’assenza di sovrapposizioni e conflitti di interesse tra i business advisor, permette di potere esplorare e penetrare continuamente nuovi mercati di volta in volta maturi o con delle grosse potenzialità”.

A guidare la nuova società è stata nominata una figura nota nel settore, Michele Quaranta (ex direttore generale di Banca di Credito Cooperativo di Pianfei) che assume il ruolo di presidente e membro del consiglio di amministrazione e che sarà coadiuvato da due professionisti provenienti dal mondo del credito e dell’associazione di impresa, i consiglieri Gianluca Damilano (responsabile commerciale credito in Alpifidi) e Vincenzo Basile (senior manager capital markets & accounting advisory services in Pwc).

Michele Quaranta, presidente del cda, dichiara - “E’ per me un onore poter offrire il mio contributo professionale alla nascita e allo sviluppo di GrifoFinance, realtà che si propone di mettere a disposizione delle decine di migliaia di clienti del gruppo una consulenza finanziaria davvero indipendente e il più possibile taylor-made. Ed è ancor più un piacere entrare a far parte di un team motivato di ormai trecento professionisti che collaborano nell’ambito delle varie società. Grifo Holding rappresenta un modello multicanale unico sul mercato, un gruppo di società specializzate che si propone di garantire un servizio assicurativo, finanziario e ora anche creditizio a 360°, offrendo al cliente la possibilità di scegliere un solo componente o l’intera offerta e in cui il consulente è in grado di rispondere nella maniera più adeguata a tutte le sue richieste”.