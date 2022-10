Ibl Banca rileva il 60% di Moneytec

Ibl Banca, banca specializzata nei finanziamenti tramite cessione del quinto e nei conti remunerati, ha rilevato una quota del 60% del capitale di Moneytec, fintech italiana in forte crescita specializzata in piattaforme blockchain e soluzioni di intelligenza artificiale, operativa a livello internazionale.

L’operazione incrementa il valore del patrimonio tecnologico del gruppo Ibl Banca e consente di imprimere ulteriore impulso alle attività di automazione dei processi del credito e di gestione del rapporto con la clientela anche tramite strumenti evoluti e di Artificial Intelligence (AI).

L’apporto di Moneytec sarà finalizzato ad ottimizzare la piattaforma di gruppo per digitalizzare i processi di erogazione del credito, con una conseguente riduzione del “time to cash” per la clientela, a rendere le procedure di apertura dei conti correnti ancora più rapide e in generale ad ampliare i canali a disposizione degli utenti per velocizzare e semplificare la relazione attraverso strumenti digitali e di AI.

In parallelo, Moneytec realizzerà un piano di sviluppo per fornire servizi a imprese terze, in una logica “extra captive”, contribuendo alla diversificazione del gruppo in nuove aree di business.

Costituita nel 2017 da Fabio Lampasona, socio fondatore esperto in digitalizzazione dei processi aziendali e in progetti fintech, Moneytec si è specializzata nello sviluppo di piattaforme blockchain per la certificazione dei dati, nelle tecniche di AI per l’analisi delle informazioni aziendali e nell’offerta di servizi digitali basati su queste tecnologie all’avanguardia.

“L’operazione con Moneytec ha per noi un’importanza strategica: in un mercato sempre più competitivo come quello del credito e dei servizi finanziari, l’innovazione tecnologica è una leva imprescindibile. Grazie al contributo di Moneytec potremo non solo ottimizzare la nostra infrastruttura IT, ma anche sviluppare nuove soluzioni basate su tecnologie ‘disruptive’ come blockchain e intelligenza artificiale ed estendere l’offerta a realtà esterne al nostro perimetro di gruppo”, ha commentato Mario Giordano, amministratore delegato del Gruppo Ibl Banca.