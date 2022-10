N26 chiude il 2021 con più di un milione di nuovi clienti

Il Gruppo N26 chiude il 2021 con una crescita significativa del numero di clienti e dei ricavi. Si allargano le perdite, ma crescono anche gli investimenti per migliorare i processi di governance, compliance e di gestione del rischio.

In linea con quanto avvenuto nel 2020, anche nel 2021 la banca on line ha continuato a puntare sull'aumento del numero di operazioni quotidiane sui conti correnti da parte della propria base di clienti e sul rafforzamento della propria posizione.

I ricavi lordi totali sono aumentati del 50,3% e si sono attestati a 182,4 milioni di euro (121,3 milioni di euro nel 2020). I margini da commissioni sono cresciuti di quasi il 60% rispetto all'esercizio 2020, mentre le attività di tesoreria hanno determinato un raddoppio del margine di interesse rispetto all'anno precedente. La società ha anche registrato oltre 1 milione di nuovi utenti su base annua, raggiungendo gli 8 milioni totali, mentre i clienti in grado di offrire margini rilevanti in termini di crescita economica hanno superato i 3,7 milioni.

Il volume delle transazioni è cresciuto del 59% a 80 miliardi di euro (rispetto ai 50,3 miliardi di euro del 2020) mentre i depositi dei clienti sono aumentati del 52% arrivando a 6,1 miliardi di euro (4 miliardi di euro nel 2020).

La società ha comunque continuato a perdere portando il risultato netto di gestione negativo per 172,4 milioni di euro, in peggioramento del 14% rispetto ai -150,7 milioni di euro del 2022. Di questa somma, 28,2 milioni di euro provengono da perdite nelle operazioni fuori dall'Unione Europea, area che N26 ha deciso di voler lasciare. Nel novembre 2021, N26 aveva infatti già annunciato la sua uscita dal mercato statunitense per focalizzare l'attenzione del gruppo sull'Europa. La strategia di internazionalizzazione a medio termine continuerà a rafforzare la presenza dell'azienda nei principali mercati europei, e in particolare in Germania, Francia, Italia e Spagna.

L'allargamento delle perdite deriva però anche dagli investimenti significativi per rafforzare i propri presidi interni, tra cui quelli relativi ai sistemi di controllo e all'assunzione di nuovo personale, con l'obiettivo di rafforzare le principali funzioni aziendali, generando un aumento delle spese amministrative rispetto all'anno precedente. ( Come ricordato da Teleborsa, l'anno scorso, BaFin - l'autorità tedesca che supervisiona il sistema finanziario - ha imposto restrizioni alla crescita di N26 per affrontare "le carenze nella gestione del rischio per quanto riguarda l'IT e la gestione dell'outsourcing").

Alla fine dell’anno N26, che ha iniziato il proprio percorso di transizione verso la forma societaria di holding finanziaria, ha consolidato la propria posizione di leader di mercato con un round di finanziamento di serie E da 700 milioni di euro, che ha portato la valutazione dell'azienda a oltre 7,7 miliardi di euro.

Valentin Stalf, ceo e co-founder di N26, ha dichiarato: "Nel 2021 abbiamo consolidato la nostra posizione di leader nel mercato bancario digitale europeo. Abbiamo continuato a investire sui nostri prodotti, sul team e sulla scalabilità della nostra piattaforma. In media, i clienti accedono alla loro app N26 3 volte a settimana: questo ci rende la banca mobile con la base di clienti più attiva in Europa e ha prodotto un aumento significativo di circa il 60% del volume delle transazioni, pari a più di 80 miliardi di euro."