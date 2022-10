Negli Usa c'è chi dice no: si allarga lo scontro politico sugli Esg

Negli Usa si alza la voce di chi reclama più business e meno responsabilità.

L’ultima in ordine di arrivo è quella del tesoriere dello Stato della Louisiana, John M. Schroder, che ha annunciato, in una lettera all’amministratore delegato della società di investimento Blackrock, Larry Fink, che disinvestirà da tutti i fondi in gestione della società.

La decisione, in linea con lo scontro politico in atto negli Stati Uniti, dove gli Esg sono stati presi di mira con accuse di essere una bandiera ideologica, è stata diffusa anche attraverso un comunicato stampa dello Stato americano la scorsa settimana.

Schroder ha riferito che finora sono stati rimossi 560 milioni di dollari e che un totale di 794 milioni di dollari sarà rimosso entro la fine dell’anno.

“Questo disinvestimento è necessario per proteggere la Louisiana dai mandati richiesti da Blackrock che avrebbero paralizzato il nostro critico settore energetico”, ha dichiarato Schroder, che ricopre il ruolo di presidente entrante della State Financial Officers Foundation nazionale. “Mi rifiuto di spendere un centesimo dei fondi del Tesoro con una società che toglierà cibo dalle tavole, soldi dalle tasche e posti di lavoro agli operosi abitanti della Louisiana”.

Schroder ha detto che la sua azione è in risposta alle recenti notizie secondo cui Blackrock ha esortato le aziende a strategie di investimento Esg “net zero”, che danneggerebbero l’industria dei combustibili fossili, parte vitale dell’economia dello Stato.

Un certo “malumore” nei confronti dei criteri Esg, finora rimasto all’interno di un ambito molto ristretto, starebbe quindi uscendo allo scoperto, con tanto di comunicati stampa e persino libri.

A invitare ad abbandonare le tematiche legate alla sostenibilità, riscuotendo ampia visibilità, è anche Vivek Ramaswamy, 37enne di Cincinnati, ex imprenditore biotecnologico, autore del libro “Woke, Inc.” dove in un unico manifesto accusa sia il politicamente corretto, sia la cultura Esg.

Come riporta Plus – Sole24Ore, lo stesso titolo del volume è una non troppo velata accusa a Larry Fink, il numero uno di BlackRoch che ogni anno invia una lettera ai manager delle aziende in cui investe. "Nel 2021, il documento si intitolava “Profit e Purpose”. La parola “Purpose”, invece, Ramaswamy la vuole abolire dal vocabolario dei gestori di patrimoni".

Ramaswamy, che a detta della stampa anglosassone, potrebbe farsi paladino del fronte anti Esg contro i gestori americani, è entrato da poco nell’agone del risparmio gestito con la sua società Strive Asset Management e in un paio di mesi ha raccolto 300 milioni di dollari: "nel portafoglio della sua azienda per adesso vi sono due Etf specializzati nelle società energetiche Usa e nelle aziende a grande capitalizzazione sempre statunitensi".