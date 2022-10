Fineco: Bnp Paribas fornirà i servizi di investment banking sui nuovi Etf

Bnp Paribas è stata selezionata da Fineco Asset Management (Fam) per fornire una gamma completa di servizi di investment banking sui nuovi Etf azionari e obbligazionari, quotati in Borsa Italiana.

Solo pochi giorni infatti Fineco asset management (Fam) ha ufficializzato l’ingresso nel mercato degli Etf per diversificare e potenziare l'offerta di prodotti per la rete di FinecoBank.

La divisione global markets di Bnp Paribas è stata incaricata di strutturare e progettare i nuovi Etf, che aiuteranno a supportare il posizionamento strategico di Fam per la crescita a lungo termine nel mercato degli investimenti passivi.

Inoltre, la divisione securities services di Bnp Paribas fornirà principalmente servizi di regolamento e custodia titoli, banca depositaria, amministrazione fondi, transfer agent e servizi di valutazione per i derivati ​​Otc in Irlanda

Bnp Paribas Asset Management (BnpP Am), sarà il gestore delegato delle nuove soluzioni Etf obbligazionari. Gli indici di riferimento sostenibili sono stati selezionati congiuntamente da Fam e BnpP Am.

Stefano Sbranchella, head of global markets Italy di Bnp Paribas, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere il partner principale per la strutturazione e la progettazione degli Etf di Fam. La nostra piattaforma operativa e tecnologica consente ai nostri clienti di sfruttare le economie di scala esistenti e raggiungere l'efficienza fino dal lancio degli Etf. Questa configurazione flessibile, offre un vantaggio competitivo sul mercato, che sarà chiave per il successo dei nuovi Etf emessi da Fam.”

Andrea Cattaneo, head of securities services Italy, Switzerland & Iberia, di Bnp Paribas, ha commentato: “Siamo orgogliosi di consolidare la nostra storica partnership con Fam in Irlanda con questo progetto strategico e di averli accompagnati nella preparazione del lancio di questo prodotto innovativo. E’ anche il risultato di una forte collaborazione tra diverse linee di business, che permetterà a Fam di beneficiare dell’approccio integrato del Gruppo Bnp Paribas.”

Marco Barbaro, country head of Bnp Paribas Asset Management Italy, dichiara: “Siamo davvero lieti di lavorare in partnership con Fam questo progetto pioneristico, che riconosce la nostra lunga esperienza nella gestione indicizzata e il nostro franchising unico nell'investimento sostenibile.”